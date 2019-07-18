中市道安宣傳影片重新上架 網友：有差嗎？

2019-07-18 09:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局以0元預算拍攝的《路口慢看停》道安宣傳影片，品質遭網友砲轟，影片昨（17）日上午下架，晚上又上傳新版本。但網友質疑說，到底差在哪裡？只是上了字幕，沒有比較好。

台中市政府交通局臉書昨晚上傳新版本影片，長度42秒，之前1分25秒的版本精簡，又增加字幕，介紹宣傳內容及參與人員。

交通局臉書小編自我解嘲，「這年頭難得不花錢做影片可以得到這麼多網友關注，一起來幫忙宣傳交通安全，對小編來說也算是安慰了」。

小編也說，「最近討論度爆表的路口慢看停花絮影片，我們不小心上傳未修正版本，意外引起大家注意，小編只能Orz了」。

交通局除了上傳自己的正式版，也附上其他縣市拍的影片連結，還說，怎麼各縣市都拍得差不多！因為「沒錢啦」！

網友看了說，「到底差在哪裡」？「這是『正確』的版本？上了一堆字並沒有變比較好」。「看完這舞蹈，我還是不懂路口慢看停跟他有什麼關係」。

也有網友說，「交通局還是不知道問題出在哪裡？拍的好不好是一回事，花了多少錢是一回事，重點是交通局到底要表達什麼？不是應該落實去取締交通違規亂象？把人行道還給行人？移除路霸？該做的不去做，刪了影片再丟一次出來讓市民幹醮，真的是下限沒有盡頭」。

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