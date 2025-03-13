鋒面、冷氣團接力來襲！週末冷到下週四 恐成寒流下探5度

氣象專家指出，預估週六晚至下週日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且影響時間會比原本預計的還要延長，預估將持續到下週四，且強度至少在強烈大陸冷氣團等級，也有機會再上探為寒流。（資料照）

2025/03/13 08:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）受鋒面影響，天氣較不穩定，預估各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，氣象專家指出，預估週六晚至下週日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且影響時間會比原本預計的還要延長，預估將持續到下週四，且強度至少在強烈大陸冷氣團等級，也有機會再升級為寒流，近山、沿海空曠地區低溫將下探10度以下，甚至可能降至5度左右。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六白天、鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降、仍偏暖。由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。

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吳德榮表示，預估週六晚至下週日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。其中週六晚間冷空氣南下、氣溫驟降，下週日晚間則逼近「強烈大陸冷氣團」標準（台北測站逼近12度，部分平地降至10度以下）。

吳德榮提到，下週一至下週六各地連續6天，天氣晴朗穩定，下週一至下週四白天陽光下或不覺冷，但入夜至清晨，因「輻射冷卻」加成，強度將由「強烈大陸冷氣團」增強至「寒流」，且平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。不過模式還在持續微調，具體發展需密切觀察。

至於下週四白天起至下週六冷空氣減弱，氣溫逐日回升，但早晚仍因「輻射冷卻」、氣溫很低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，3月最強冷氣團將於週末報到，預估自週六晚間至週日開始，受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣轉冷，將先濕冷、後再轉乾冷。

「林老師氣象站」表示，此波冷氣團，影響延時時間將再拉長，目前預估會持續到20日（下週四）。預估最冷時段會落在16日至18日（下週日至下週二）清晨，強度至少在強烈大陸冷氣團等級，且再上探為寒流的機會越來越大，近山、沿海空曠地區低溫將在攝氏10度以下！

「林老師氣象站」發文指出，3月最強冷氣團將於週末報到，影響延時時間將再拉長，目前預估會持續到20日（下週四）。預估最冷時段會落在16日至18日（下週日至下週二）清晨，強度至少在強烈大陸冷氣團等級，且再上探為寒流的機會越來越大。（圖擷自臉書）

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