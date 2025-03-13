為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鋒面、冷氣團接力來襲！週末冷到下週四 恐成寒流下探5度

    氣象專家指出，預估週六晚至下週日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且影響時間會比原本預計的還要延長，預估將持續到下週四，且強度至少在強烈大陸冷氣團等級，也有機會再上探為寒流。（資料照）

    氣象專家指出，預估週六晚至下週日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且影響時間會比原本預計的還要延長，預估將持續到下週四，且強度至少在強烈大陸冷氣團等級，也有機會再上探為寒流。（資料照）

    2025/03/13 08:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）受鋒面影響，天氣較不穩定，預估各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，氣象專家指出，預估週六晚至下週日將有鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且影響時間會比原本預計的還要延長，預估將持續到下週四，且強度至少在強烈大陸冷氣團等級，也有機會再升級為寒流，近山、沿海空曠地區低溫將下探10度以下，甚至可能降至5度左右。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六白天、鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降、仍偏暖。由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。

    吳德榮表示，預估週六晚至下週日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。其中週六晚間冷空氣南下、氣溫驟降，下週日晚間則逼近「強烈大陸冷氣團」標準（台北測站逼近12度，部分平地降至10度以下）。

    吳德榮提到，下週一至下週六各地連續6天，天氣晴朗穩定，下週一至下週四白天陽光下或不覺冷，但入夜至清晨，因「輻射冷卻」加成，強度將由「強烈大陸冷氣團」增強至「寒流」，且平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。不過模式還在持續微調，具體發展需密切觀察。

    至於下週四白天起至下週六冷空氣減弱，氣溫逐日回升，但早晚仍因「輻射冷卻」、氣溫很低。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，3月最強冷氣團將於週末報到，預估自週六晚間至週日開始，受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣轉冷，將先濕冷、後再轉乾冷。

    「林老師氣象站」表示，此波冷氣團，影響延時時間將再拉長，目前預估會持續到20日（下週四）。預估最冷時段會落在16日至18日（下週日至下週二）清晨，強度至少在強烈大陸冷氣團等級，且再上探為寒流的機會越來越大，近山、沿海空曠地區低溫將在攝氏10度以下！

    「林老師氣象站」發文指出，3月最強冷氣團將於週末報到，影響延時時間將再拉長，目前預估會持續到20日（下週四）。預估最冷時段會落在16日至18日（下週日至下週二）清晨，強度至少在強烈大陸冷氣團等級，且再上探為寒流的機會越來越大。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，3月最強冷氣團將於週末報到，影響延時時間將再拉長，目前預估會持續到20日（下週四）。預估最冷時段會落在16日至18日（下週日至下週二）清晨，強度至少在強烈大陸冷氣團等級，且再上探為寒流的機會越來越大。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播