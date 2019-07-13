台中購物節好炫 300架無人機升空上演燈光秀

2019-07-13 22:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣傳2019台中購物節，今晚在市民廣場安排300架無人機展演，在夜空中變化出少女購物等12幅精心設計的購物節圖案，全場民眾驚呼連連，直呼好漂亮！

2019台中購物節7月10日至8月18日展開，活動期間只要在台中消費登入APP登打發票或收據，累計滿500元即有機會抽中千萬豪宅及百萬進口名車等多項好禮。

為了宣傳購物節，市府今天在市民廣場舉辦活動，邀請藝人陳漢典站台表演，台中市長盧秀燕、官員及民代共同啟動無人機表演，300架無人機機群瞬間轟然升空，全場驚嘆聲不斷。

300架無人機機群在夜空中形成點點燈海，運用不同的燈光顏色，動態演出購物少女、購物車、豪宅、進口車、福袋等多幅精心設計的圖案，生動精采。盧秀燕說，這是台中市第一次無人機展演，效果跟屏東燈會一樣令人著迷。

盧秀燕也與農業局、經發局官員抽出早鳥註冊APP及早鳥消費禮等2個獎項，共13位幸運得主，獲得市價約30萬元的林酒店國王行宮總統套房住宿券、Switch遊戲機及霧峰區農會1年份友善米等大獎。

經發局說，首屆台中購物節即日起至8月18日盛大登場，民眾只要在為期40天的活動期間到台中消費累計滿500元，上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

台中購物節週週抽大獎，明天（14日）也將於大安濱海樂園抽出第一週「觀光週」獎項，包括納智捷S3國產汽車1台、光陽電動機車1台、台中港酒店總統套房住宿1張及多樣3C好禮，如果沒有中獎也不用失望，抽獎機會將保留繼續累積，8月18日前週週都有抽獎，越早消費，中獎機會就越多。

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