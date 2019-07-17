盧市府道安影片挨轟！ 網友感嘆：前朝完勝

2019-07-17 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政日前拍攝了一支「路口慢看停」影片，宣傳交通安全。影片上架後，讓不少網友傻眼表示「這什麼鬼東西？」更有網友翻出前任台中市長林佳龍時期的宣傳片，感嘆：「沒有比較，沒有傷害」。

台中市政府為提醒民眾對路口安全的重視與注意，配合交通統一路口慢看停動作，搭配簡單旋律及舞蹈，還有台中市吉祥物來虎、樂虎及市府同仁一起拍攝宣導影片。市府13日將影片上架至交通局的臉書粉絲網頁，卻引發網友砲轟，質疑是「低智商影片」，3天後影片就下架，不過早就被網友下載備份。

粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」也PO出2015年林佳龍市府交通局拍的宣導廣告，以及交通部約3個月前推出的影片，批評「拍攝出來的質感根本不是同一個水平」，並表示「這說明一件事，這根本是人的問題」。

對此，網友也紛紛在粉專留言表示「我再也不敢取笑高雄人了！小弟台中人想切腹」、「這宣導廣告真的瞎到爆」、「中華美學…」、「是在做復健？」、「不知道要笑還要生氣」、「我到底看了什麼啊」、「沒有比較沒有傷害」、「台中人的選擇」。

對於此事，交通局行政科長盧本能表示，影片為新聞局協助拍攝，因有2個版本，新聞局說放錯版本才先下架。

相關連結：

2015年林佳龍市府交通局拍的宣導廣告

交通部「路口慢看停」宣傳片

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