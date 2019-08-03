文旦獲獎常勝軍 麻豆柚農林建良獲選產銷履歷達人

2019-08-03 20:00

〔記者楊金城／台南報導〕農委會舉辦2019年產銷履歷達人選拔，麻豆區柚農林建良榮獲農糧產銷履歷達人，將在10月頒獎；林建良說，種出安全、品質佳的好柚，是對消費者的一種責任。

今年全國產銷履歷達人選拔，有95位農漁畜類產銷履歷認證的農友參加評選，全台只有15位達人獲此殊榮，得獎不簡單。

林建良在2014獲得麻豆文旦評鑑比賽總冠軍，2016第二屆台南市文旦大賽獲得第一名「特等獎」，2017、2018也獲得南市文旦大賽的優等獎，可說是得獎常勝軍、文旦達人。

58歲的林建良，從小在柚園就是父親的小幫手，他從工廠退休後接手父親的文旦園，採用草生栽培管理果園，一度被父親誤會懶惰，父子有過爭執。

但林建良不放棄，並去上課學習增進柚園的栽培技術、知識，且採用父親原有的產銷履歷認證，他說，好的留下來，不好的要改進，才能種出好文旦。

林建良採用氧氣筒設計，將液態肥沿氧氣筒的管子注入土壤底下，讓柚園的文旦樹都可獲得均勻的養分，也在柚園底下埋設管路，再用抽水設備將柚園底下多餘的水份抽出，解決柚園排水問題。

林建良栽種1.2公頃的麻豆文旦，太太洪麗琴和小女兒林佩璇也幫忙種柚，從柚園管理、施肥、施藥等都要紀錄，一家人用心種出的文旦汁多飽滿，甜度高，才能屢屢在文旦比賽獲獎，今年南市文旦大賽一樣被寄以厚望。

南市農業局長李朝塘、立委郭國文和麻豆農會總幹事孫慈敏，近日都向林建良祝賀獲獎，肯定保證農產品從農場到餐桌的產銷履歷推動成果，希望消費者用購買來支持生產者用心種出的優質農產品。

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