北市青少年民俗運動團溫哥華表演 喚起台灣移民兒時記憶

2019-08-02 06:37

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華一日報導〕台北市青少年民俗運動訪問團7月30日及8月1日兩天在溫哥華表演。由26名台北國小及國中的學生組成的表演隊伍，表演踢毽、扯鈴及跳繩等許多台灣移民熟悉的民俗運動，喚起移民們兒時在台灣生活的記憶。

不管跳繩隊、扯鈴隊或踢毽子隊，小朋友出神出化的表演，均讓在場觀眾大開眼界，不時發出驚呼聲音，一些加拿大朋友更是表示第一次看到這些民俗運動表演，並希望這類的台灣民俗運動訪問團，應該經常到溫哥華表演。

「台北市青少年民俗運動訪問團」每年均代表台北市出訪世界各地友好城市，足跡遍及五大洲，已有30年的歷史。

今年暑假他們在加拿大的巡演，包括在溫哥華的表演，共在7月30日及8月1日表演兩場，地點在溫哥華市中心的ANNEX劇院（823 Seymour St.）。

「台北市青少年民俗運動訪問團」指出，該團的26名團員，在過去2年至3年利用課餘時間接受訓練，訓練過程艱辛。

在溫哥華表演的節目，還有「划龍舟」及「來去迺夜市」等特別準備的民俗舞蹈節目，小朋友將台灣過端午節包粽子及亦有融合民俗技藝的現代舞，希望經由各種民俗活動的展現，引導觀眾一窺來自台灣的藝術與文化之美。

訪問團說，雖然跳繩和扯鈴已在世界各地逐漸發展為國際性比賽，但台灣獨特的花式跳繩、踢毽和扯鈴等表演項目，則具有超高難度的技巧。

「台北市青少年民俗運動訪問團」是由台北市議員陳建銘率領，團長是楊麗珍。

楊麗珍說，雖然她是團長，但當她看到踢毽子的同學，可以表演多種創意踢法時，她也感到不可思議，因為， 一般人能夠踢到毽子，且連續踢三下不讓毽子落地，已經不容易。

訪問團8月1日在表演之前，還會拜會本那比市長侯邁豪（Mike Hurley），繼續其文化交流之旅。

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