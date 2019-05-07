台灣第一香 西港刈香文化季18日登場

2019-05-07 11:49

〔記者王涵平／台南報導〕「台灣第一香」西港慶安宮，今年香科的王府行儀獲列台南市政府重要民俗，17日由台南市長黃偉哲授證，18日西港刈香文化季登場，有全國太平歌陣大會親等活動。

己亥年恭祝千歲爺聖誕千秋-西港刈香文化季活動，17日晚間陣頭之夜，香境內5陣武陣加北管演出。18日上午廟埕安排武陣、水牛、北管體驗營（提供壽麵600份），晚間6時起全國太平歌陣大會親，由港墘港興宮太平歌團主辦，主題「文陣之夜大會演-沁涼夏夜合樂太平」，集結台南、高雄等地傳統鄉土音樂味的內門紫竹寺番仔路和樂軒、佳里三五甲文武郎君陣、七股永吉吉安宮天子門生、關廟新光國小、麻豆巷口集英社、內門鴨母寮太平清歌、佳里通興國小太平歌、安南公親寮太平歌團、關廟新光里代天府太平歌陣、港墘天子門生太平歌陣等10陣，精采可期。

西港慶安宮總幹事方一峰說，今年著重在香科及相關文化的傳承，陣頭之夜將重現幾近消失的北管陣，太平歌大會親中就包含3個台南市定文化保存團體，還出版西港常見拳術自學、王府行儀2套DVD，讓民眾一窺陣頭之美。

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