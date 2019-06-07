道地台灣端午民俗：不掛菖蒲掛榕樹枝 不喝雄黃酒喝午時水

2019-06-07 22:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕「插榕較勇龍，插艾較勇健」，端午節有許多傳統民俗，其中，家家戶戶喜愛在家門口掛上長長的菖蒲、艾草來趨吉避凶，不過，道地的台灣民俗，並非用菖蒲（中國習俗），而是取材台灣處處可見的榕樹枝葉來避邪。民俗專家林茂賢指出，進入五月節，氣候開始潮溼燠熱，易生蚊媒病菌，懸掛榕樹、芙蓉能驅邪、香茅、艾草有趨蚊之意，久來成習俗，。

林茂賢說，為何在端午節台灣民眾要用榕樹枝避邪，年代已難可考，但相傳民間傳說「目蓮救母」後發生黃巢之亂，某年5月黃巢被某婦人善行感動，要求婦人住家前插榕枝避禍，結果引來村民效仿，躲過被屠村命運，從此插榕枝與綁粽子的傳統就這樣流傳下來。

迎端午，中國有喝雄黃酒習俗，象徵趨毒，不過在台灣並不盛行，而是取午時水淨身。林茂賢說，相傳端午節是一年之中陽氣最重的一天，午時又是一天中陽氣最盛的時辰，有「純陽水」之說，長期置放水質也不會變壞，因此，台灣人喜歡取午時水泡茶、改運、淨身或作為藥引，俗語說，「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，喝午時水驅毒更能象徵台灣迎端午習俗。

林茂賢說，農曆5月後，天氣漸漸炎熱，蚊蟲蒼蠅孳生，是登革熱、腸病毒好發季節，先人渡台後發展出許多趨蚊、防疫的習俗，飲食上有喝綠豆湯、麻薏配肉粽，據傳可消暑解熱，還有「拜菜豆茄會秋條」等傳統，而這些端午節活動跟是否紀念屈原已經沒有太直接關係。

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