端午大鬧穿山甲！南屯「穿木屐躦鯪鯉」 加碼陸上龍舟賽

2019-06-07 17:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天在萬和宮前舉辦「南屯端午穿木屐躦鯪鯉」活動，除了民眾一同變裝穿著木屐踩街，今年更首次舉辦穿長條木屐陸上行舟，講究同心協力，有隊伍「1、2、1、2」喊了半天，就是一步也邁不出，也有隊伍默契佳，一下子就到到達終點。

南屯區就是過去的犁頭店，有極難得的穿山甲穴，俗稱的「鯪鯉」的穿山甲會翻土，使土壤鬆軟，讓農作物豐收。牠們但會冬眠，而端午節天氣炎熱，穿山甲昏昏欲睡，農民就穿上木屐踩踏土地，把穿山甲給吵醒！

今天的穿木屐吵醒穿山甲的活動，台灣市長盧秀燕、立委張廖萬堅、市議員張耀中、朱暖英、劉士州、黃馨慧等人一起穿上木屐，還高喊「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛」口號展開序幕。

盧秀燕說，穿木屐躦鯪鯉是台中市相當有特色的活動，也是全台灣唯一且最具特色的活動，已流傳百年，越辦越大，今年又增加陸上行舟的競賽，非常有趣。

盧秀燕及民代們接著穿上改良過的木屐踩街，也有小學生及民眾穿上傳統木屐，走起路來「扣扣響」，笑稱，一大堆人都穿上木屐，走起路來就已很吵，更何況是踩踏，無怪乎在地底下愛睡覺的穿山甲被吵醒。

踩街隊伍由萬和宮廣場出發，光華高中樂儀隊打頭陣，行經文昌街、黎明路、南屯路再走回萬和宫。

南屯區公所今年增辦「陸上行舟」，參賽隊伍手提充氣陸上龍舟，腳穿共穿一雙長條木屐，眾人必須腳步一致、同心協力行走，大家隨龍頭隊員高喊的「1、2、1、2」口令，一步一步走向終點，但也有隊伍一步也邁不出。

現場還有各項表演及抽獎，更準備了3000份麻芛湯、魚丸湯及肉粽給民眾免費品嚐。

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