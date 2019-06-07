一年最強運的水 百年古剎排長龍取午時水

2019-06-07 14:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕民間相傳，每年端午節午時（11時至13時）是一年之中陽氣最強盛，因此民眾都利用這一天汲取午時水，藉此改運、淨身除穢氣。彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺今（7）日午時不到，廟口古井前已經吸引上百民眾拿著水桶排隊等候取水，廟方表示，寺廟古井湧泉2百多年，每年端午節都有人來取午時水保平安。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，清水岩寺的「甘露泉」來自八卦山脈的天然湧泉、水質非常清澈，每年端午節都會有大批信眾或是寺廟前來汲取午時水。尤其縣內提供午時水的寺廟屈指可數，清水岩的甘露水對信徒而言，更是寶貴。

永靖鎮南宮廟務人員吳原廷表示，宮廟有幫信徒處理淨身事務，必須使用午時水，往年都到埔里取水，今年廟中神明指定到清水岩寺且正午時刻取水，因此特別提早3小時到場卡位排隊。

來自台中沙鹿的顏先生表示，每年端午陪太太回娘家，中午便來清水岩取午時水，飲用後覺得特別甘甜、清涼，置放整年也部長青苔，覺得神奇，因家中開設神壇，都會特別帶水桶裝回去跟信徒們分享，他也說，取水後還要過香爐加持、跟打開瓶子置放地面一刻（15分鐘）才能吸取整年磁場最強的陽氣。

陳慶福說，清水岩寺甘露泉的水質保證都合乎標準，有信徒說「放一整年不會變質」，不過，基於安全起見，寺方還是都會提醒信眾避免生飲，要喝就要煮沸才可以。

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