朝天宮300年龍井竟然在這！民眾大排長龍取「午時水」

2019-06-07 13:05

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是端午節，民間習俗取端午「午時水」擦洗可「驅邪轉運」，還有俗話說「午時水喝一口，卡贏補藥吃3年」，北港朝天宮旁已有300多年的龍井，今天一早就有民眾排隊取午時水，甚至有人專程從台北來取水。

「北港龍井」位在朝天宮旁的一家小吃店裡，朝天宮組長紀仁智表示，朝天宮所在地是一處龍穴，有三口井，媽祖婆神尊坐在的位置下方有一口井，現已封閉，面對廟的右邊在一家小吃店內是「龍井」，左邊的「虎井」因道路拓寬在路中，現已封井。

龍井所在地小吃店老闆王波坡指出，三口井距今都有300多年，地方傳說媽祖神尊下的井是龍喉，龍井、虎井是龍的眼睛，中山路則是龍舌。

王清坡表示，300多年來龍井水源豐沛、清澈、甘甜，平日加蓋封閉，只有在端午節才會開放給民眾取水，但平日信徒有需要並向媽祖祈求獲准，也會開蓋取水，每年端午節都有許多多民眾拿著水桶、鍋子及保特瓶來取水，尤其早上11點到下午1點午時前後，取水民眾大排長龍。

今天有一名婦人帶著兒女一早從台北開車到北港取龍井水；嫁到北港2年多的周小姐拿著水桶來取水，她說，長輩說取午時水給孩子擦洗驅邪保平安，晚上比較好睡。

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