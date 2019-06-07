趨吉避凶靠端午！ 全台這6處「午時水」最靈驗

2019-06-07 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕民間相傳，每年端午節的午時（11時至13時）是一年之中陽氣最盛的時候，也因而發展出許多改運、除穢氣的民間習俗。除了大家最熟悉的立蛋外，用「午時水」煮硬幣放在財位，也是自古流傳的習俗之一。

綜合媒體報導，「午時水」指的是在端午節當天午時取得的水，除了效果最佳的井水等自然湧泉之外，從家裡水龍頭流出的自來水也是可以使用的。根據《華視新聞》報導，民俗專家指出，相傳只要將午時水與168元的硬幣一起煮沸後，放在家裡的財位上，就可以趨吉避凶、除穢轉運。

而根據《東森新聞》報導，如果民眾不想用自來水，希望取得效果最佳的午時水，建議要以瓷器盛裝，而以下6處井水，則是相傳名聲最大、效果最佳的「午時水勝地」。

「大甲鐵砧山劍井」傳說是鄭成功部隊被原住民圍困在鐵砧山上，無水可喝時，將寶劍往地上一插而湧出的甘泉。「朴子安福宮龍井」據傳已有300多年歷史，一度遭到掩埋廢棄，但1973年重新挖出後卻是湧泉依舊。

「鹽水橋南老街」一帶共有13口古井，當地有200年歷史的打鐵舖，每年端午節也都固定取午時水來打鐵。「新園烏龍古井」則有約180年歷史，相傳是治癒村民怪病有功的神奇景水。

「鹿野玉龍泉」每年端午節都會全村總動員到這裡取午時水，活動已有45年歷史，直至去年才因為缺水而停辦。「馬公四眼井」是澎湖的三級古蹟，又名「四眼井」，在同一口井設置有四個取水口，因而得名，至今已是著名觀光景點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法