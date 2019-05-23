領好水開運！鐵砧山劍井「午時水紀念瓶」 開放網路預約

2019-05-23 22:22

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鐵砧山劍井取午時水活動，今年於6月7日端午節上午舉行，台中市政府今年首度開放網路預約領取午時水紀念瓶，24日中午12點起開放網路預約報名，限額100名；端午節當天，現場還特別準備艾草應景掛飾DIY、香包小學堂、開運闖關抽好禮、立蛋等活動，紫羅蘭樂團也將帶來音樂演出。

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，劍井取午時水是大甲地區端午節重要傳統民俗活動，據傳端午節是每年陽氣最盛、能量最強的時候，當天午時水具有轉運、消災解厄等特殊功效，為民眾帶來平安。

台中市風景區管理所指出，鐵砧山劍井相傳是國姓爺鄭成功率兵行經鐵砧山被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用時，鄭成功誠心向上天祈水、拔出寶劍插地，劍一入地就湧出泉水，成了劍井的由來，已成為中部知名的取午時水勝地，今年為了讓遠地外縣市民眾也能體驗，特別開放網路預約領水，端午節當天完成領水及分享意見回饋者，還有機會抽中精美的「甲安坑保冷袋」。活動詳情及預約網址：http://www.feversocial.com/pages/9022。

為讓民眾認識端午節節慶文化，今年還推出網路限時刮刮樂活動，有機會獲得價值550元的免費溫泉泡湯券，活動網址：http://www.feversocial.com/pages/8999。

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