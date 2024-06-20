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新竹老翁租地給建商蓋接待中心 完工仍要繳契稅

新竹老翁租地給建商蓋接待中心，完工仍要繳契稅，稅務局提醒民眾要注意相關稅法規定。（記者洪美秀攝）

新竹老翁租地給建商蓋接待中心，完工仍要繳契稅，稅務局提醒民眾要注意相關稅法規定。（記者洪美秀攝）

2024/06/20 17:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名周姓老翁在市區商圈持有一塊方正建地，閒置多年未用，面積約350平方公尺，有建設公司覺得地點不錯，向周翁承租要建預售屋接待中心使用，並約定由A建設公司負責出資興建房屋，再以工程費用抵付租賃期間租金，並以周翁為建造執照起造人，在取得房屋使用執照後，周姓老翁收到稅務局輔導申報契稅公文，須繳納15萬元契稅，讓周姓老翁一頭霧水。

稅務局表示，周姓老翁雖在自己的土地上建屋，也是房屋的起造人，但依契稅條例第12條第2項規定，建築物在建造完成前，因買賣、贈與或交換等原因，以承受人為建照原始起造人或中途變更起造人，並取得使用執照者，應由使用執照所載起造人申報納稅。

換言之，起造人如非實際出資興建房屋者，在房屋建造完成前，因買賣等原因而登記為建造及使用執照起造人，就應該由起造人申報契稅。

稅務局說明，周姓老翁出租市區建地，約定由A建設公司出資興建，將工程費用抵付租賃期間租金，相當於周姓老翁以土地使用權取得房屋所有權，依民法第398條規定「當事人雙方約定互相移轉金錢以外之財產權者，準用關於買賣之規定」，因此，周姓老翁雖非直接以買賣、贈與或交換等原因登記為建造及使用執照起造人，但約定互相移轉金錢以外的財產權，仍應依買賣契稅稅率申報，因興建完成的接待中心房屋現值250萬元，按6%買賣稅率計算，應繳納15萬元的契稅。

稅務局提醒民眾，如非自己出資興建房屋，而是因買賣、贈與或交換等原因，為建照原始起造人或中途變更起造人，應主動在使用執照核發之日60日內向地方稅稽徵機關申報契稅，每逾期3日申報將會被加徵1%的滯報金，最多會被加徵10%，但不得超過1萬5千元。可電洽：03-522-5161分機332。

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