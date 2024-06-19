新竹缺什麼建設？網推「1品牌」進駐：應該賺爆

網友透露，他是新竹一塊9千坪住商土地的地主之一，目前正在準備開發，並提供了4個開發方案供網友參考。示意圖。（資料照）

2024/06/19 21:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹科學園區的發展帶動周邊經濟與產業，也吸引許多科技業人才遷入新竹。有網友透露，他是新竹一塊9千坪住商土地的地主之一，目前正在準備開發，並提供4個開發方案供網友參考，貼文曝光後，網友紛紛大讚第4個方案，直呼「應該賺爆」。

一名網友在PTT發文表示，他是新竹一塊9千坪住商土地的地主之一，位置在新竹市動物

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園旁邊，準備自留自行開發或賣給其他建商、財團開發，方向希望利益最大化，除了部分會捐出去給公園，其他區域開發的方向會是住商混合，且有可能會有開發百貨的機會，同時提出4個方案，詢求網友的意見。

原PO指出，第1個方案是百貨公司，「新竹缺一個高級百貨給竹科太太爆買，那我就去跟新光三越談談看，搞一個類信義區的A8或A4，餐飲和名牌都有」，第2個方案是複合式體驗型商場，「跟忠泰談談看，開發冰宮、溜冰場或大型市內遊樂園」，第3個方案是蓋outlet，「新竹缺一個日本outlet，國泰三井都很不錯」，第4個方案是IKEA，「新竹缺一個IKEA，買家具都不方便」。

貼文曝光後，網友紛紛支持第4個方案蓋IKEA，「新竹開IKEA應該賺爆」、「要說的話真的缺4，基本上1～3跑巨城就夠了」、「當然是4，現代小家庭就是需要可以悠閒遛小孩，順便吃個飯又好停車的地方」、「新竹消費絕對可以撐的起一個IKEA，就看它想不想來而已」、「從小在新竹長大，那塊地的位置IKEA應該會比較合適」。

也有網友認為，「最簡單粗暴的解法是賣建商蓋房子，新竹房子供給不足問題很久了」、「托兒所/幼兒園/月子中心/長照設施應該都是缺的吧」、「覺得可以把公園跟百貨整合在一起，這樣會明顯比巨城多一個賣點」、「想到一個可以做的，超級補習班大樓，那邊地點可以」、「有辦法談到LaLaport絕對賺爆」。

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