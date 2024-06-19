200輛共享機車iRent 7/10竹縣上路

共享機車七月十日起將投放竹北火車站周邊。（記者黃美珠攝）

2024/06/19 05:30

投放高鐵站、竹科、竹縣府及竹北火車站 提供更多短程運具選擇

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣共享機車四月先有GoShare三百輛上路，七月十日起又將有iRent（和雲行動服務公司）兩百輛加入，iRent經營範圍包含GoShare的高鐵新竹站、竹北遠百、新竹科學園區及新竹市，將增加竹縣府行政區、竹北火車站等地，給民眾更多短程運具銜接大眾運輸的選擇。

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營運1.5個月 GoShare使用逾2.7萬次

縣府交通旅遊處長陳盈州說，目前GoShare的大新竹區民眾使用狀況，從四月十七日起到五月卅一日，營運次數有兩萬七○六○次，每車每天平均周轉率是三．五四次，每次的平均使用時間是十九．二三分鐘，以此來看，大新竹的共享機車使用狀況不錯。

陳盈州肯定，透過民間共享機車的加入，新竹縣的使用者可依需求選擇不同的運具組合，減少私人運具上路，進而有利紓解尖峰塞車，讓大家可以輕鬆轉乘大眾運輸工具，長遠也有助強化新竹縣的生活機能，並帶動周邊生活圈的發展。

縣府試辦共享機車計畫，全縣開放的共享電動機車總數上限為五百輛，希望能提供縣民、洽公民眾及外來遊客，在YouBike之外，其他便利的短程運具選擇，藉此提升移動的便利性。

經公開徵求有意願經營的業者申請，GoShare率先進入，現在又將有iRent分食市場，縣府試辦的計畫總車數已達到上限，營運期各有一年。

陳盈州說，新竹縣第二家的電動共享機車業者iRent在縣內的營運許可範圍，除竹北東區部分會跟GoShare重疊，還將新增國道中山高以西的縣府所在區、竹北火車站周邊等地，營運範圍較大。

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