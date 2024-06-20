潭子中山、大新路口險象環生 蕭隆澤掛白布條轟公路局推拖拉

民進黨台中市議員蕭隆澤不滿公路局，在潭子中山路僑忠國小旁懸掛白布條抗議。（記者歐素美攝）

2024/06/20 16:53

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7旬翁載孫女上學 疑因閃公車倒地遭聯結車輾斃

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區中山路與大新路口交通複雜，日前發生死亡車禍，大雅警分局邀各單位會勘，民進黨市議員蕭隆澤不滿公路局一再以「研議中」拖延改善，在僑忠國小旁的人行道拉起白布條抗議；交通局及警方則提7建議方案改善。公路局台中工務段長陳俊彰說，死亡車禍與機車待轉區問題無關，針對地方意見，會再邀集相關單位會勘，以精進改善方案。

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潭子區中山路、大新路口位於僑忠國小大門前，加上臨近台74線，交通複雜，許多民眾說，機車左轉待轉區就在公路站牌前，騎車行經很有壓力。鮑姓老翁11日騎機車載孫女上學途中，行經僑忠國小旁的公車站牌前，疑為閃避左切出來的公車，往左偏不慎摔倒，遭聯結車輾斃。大雅警分局隨即邀集公路局等單位會勘。

僑忠國小前有機車左轉待轉區及公車站牌，加上避車彎，家長接送小孩時汽機車穿梭，還要與公車爭道，險象環生。

交通局及大雅警分局交通組當場提出4項建議，即中山路環中路到合作街中央分隔島縮減，以增加中山路寬度；將僑忠國小公車站牌往前移至中山路二段67號；將僑忠國小避車彎的人行道刨除，方便機車左轉待轉區往前移縮；行人穿越道退縮，改在中央分隔島設避護島。

蕭隆澤說，中山路的交通問題複雜，去年底就反映會勘多次，但公路局每次都派不同人員到場，並說「研議中」，他當場爆氣，事後在僑忠國小前懸掛白布條，痛批公路局「本位主義」、「推、拖、拉」、「道路設計不良」、「草菅人命」。

公路局台中工務段長陳俊彰說，老翁死亡車禍與機車待轉區問題無關，當初道路設計也是依地方意見規劃，地方建議在中央分隔島設避護島等涉及中央分隔島寬度僅約50公分，不足避護島需1.5公尺等相關規範，有些建議不可行或涉及市府建設局等單位，將再邀市府建設局及交通局等會勘，以精進改善方案。

潭子中山路僑忠國小前的機車左轉待轉區為狹長狀，後方是公車站牌，機車用路人直呼行經壓力很大。（記者歐素美攝）

潭子僑忠國小前的中山路避車彎，家長開車或騎機車接送學童時險象環生。（記者歐素美攝）

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