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高雄最大！凹子底非營利幼兒園 7/4~6報名

全新完工的凹子底非營利幼兒園預計7月4日開放報名。（記者許麗娟攝）

全新完工的凹子底非營利幼兒園預計7月4日開放報名。（記者許麗娟攝）

2024/06/26 18:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄農十六豪宅區，全新建造的凹子底非營利幼兒園週六（29日）舉辦第2場招生說明會，預計7月4到6日開放報名、8月開學，首年招生數為2到3歲幼幼班80名、3到5歲混齡班240名，周邊新大樓多，幼兒園招生不限區域，預料報名人數恐超過招生數，將需抽籤搶名額入學。

凹子底非營利幼兒園位於鼓山區裕誠路與富農路口，為高雄市教育局文小26用地，去年起全新建造3層樓建築，於今年5月完工，建築面積約305坪，總樓地板面積達862坪，加上有戶外綠地、中庭，為高雄最大的非營利幼兒園，已委由樹德科技大學經營。

樹科大兒童及家庭服務系指出，幼兒園今年招生數為320名，其中2到3歲幼幼班5班共80名，師生比為1比8；3到5歲將不採年齡層區分大、中、小分班，而是採混齡班10班共240名，師生比為1比12，今年初期會先以混小中、中大2個年齡層分班，明年後再逐步調整為3個年齡層混班上課，主要考量是目前家庭多獨生子女，混齡編班如同家庭中手足混齡的概念，符合社會混齡編組的特性，讓孩子有不同年齡的玩伴，有助提升語言發展和社會能力。

收費方式為身障、低收或中低收等具優先入園身分者每月1000元，一般生每月2000元、3胎以上免費，29日將有第2場招生說明會，預計7月4到6日上午9點到下午4點開放報名，幼兒園不限制就讀區域，加上周邊新大樓多，且鄰近高雄市學生數最多的龍華國小，預料報名數恐超過招生數。園方說，2場說明會報名的家長中，子女符合幼幼班的人數有200多人，若報名超額將抽籤，到於混齡班的名額相對較充裕，但仍需看到時報名數決定是否需抽籤。

凹子底非營利幼兒園為3層樓建築，將招收320名，為高雄市最大的非營利幼兒園。（記者許麗娟攝）

凹子底非營利幼兒園為3層樓建築，將招收320名，為高雄市最大的非營利幼兒園。（記者許麗娟攝）

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