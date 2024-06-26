桃捷綠線車站命名投票結果出爐 G08「景福宮站」9310最高票

景福宮是桃園區民信仰中心，此次捷運綠線車站命名，以9310拿下得票第一名。（記者謝武雄攝）

2024/06/26 18:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線主線車站第2階段投票，經過14天投票結果出爐；其中G08「景福宮站」9310票拿下最高票數，其次為G03的「巧克力站」的9239票、及G04的「大湳站」8781票；市府捷工局表示，景福宮俗稱「大廟」，是桃園重要古蹟、文化資產，也是信仰中心，這次票選最高，顯見桃園人對在地文化的情感連結。

捷運工程局長劉慶豐表示，投票結果將送至市府評審小組，進行最後的站名審議，有關第1階段徵名活動抽獎近期會進行，第2階段票選活動抽獎，預計今年8月底抽出，後續可參閱捷運工程局官網查詢。

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各站投票第一名如下：G01八德國小站6151票、G02仁德公園站5902票、G03巧克力站9293票、G04大湳站8781票、G05小大湳站8342票、G06陽明高中站6228票、G08景福宮站9310、G09桃園夜市站6853票、G10藝文特區站7767票、G11展演中心站6099票、G12南崁轉運站6366票、G13河底站5735票、G13a蘆竹站5266票、G14水尾站7885票、G31菓林站6586票。

劉慶豐說，有些站名投票幾乎是一面倒，例如，G08景福宮囊括65％選票，第二到第五名分別為桃園大廟、大廟、桃園景福宮、景福得票都在10％左右，G14水尾站也有類似情形；比較特別的是G03巧克力站，該處舊地名麻園，但巧克力觀光工廠設在當地，街名也改為「巧克力街」，第二到第五名分別為麻園、介壽巧克力、巧克力街、介壽麻園，前五名都與巧克力、麻園有關。

劉慶豐也分析，15座車站有7座車站的名稱在第一階段徵名、第二階段票選，都是拿下第1名，這七座車站分別是G02仁德公園站、G03巧克力站、G08景福宮站、G09桃園夜市站、G13a蘆竹站、G14水尾站及G31菓林站。

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