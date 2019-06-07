南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日是端午節，不少民眾應景吃粽子歡度佳節。不過「南部粽、北部粽哪種比較好吃？」的萬年議題又再次掀起網友論戰。有粉專就在臉書上發起投票，詢問「你喜歡南部粽還是北部粽？為什麼？」沒幾小時就湧入1萬2000人參與投票，結果竟有高達71%的網友喜歡「南部粽」，還狠嗆北部粽根本只是「3D立體油飯」。

有23萬網友按讚的粉專「老天鵝娛樂」今日在臉書發起投票，粉專表示，北部粽油較多，口感爽Q粒粒分明，粽葉多使用筍葉；南部粽料豐盛，口感較黏稠、軟爛，粽葉多使用竹麻葉。粉專也詢問網友「你喜歡南部粽還是北部粽，為什麼？」

截至晚間6時為止，已有1萬2000多名網友投票。而結果相當懸殊。有高達71%網友表示喜歡南部粽，喜歡北部粽的網友只有29%。

對於南部粽大獲全勝，南部粽派網友紛紛留言表示「南部粽才是正統」、「北部粽是油飯，根本不用爭」、「北部粽是3D立體油飯」、「不要以為把油飯包成粽子形狀就是粽子」、「油飯就油飯，在那邊當粽子，下去！」、「我嚴重懷疑北部人分不清楚飼料跟食物的差別」。

對此，戰敗的北部粽派網友則不甘示弱回嗆「漿糊粽嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「南部粽糊糊的我還以為是廚餘」、「包嘔吐物的南部粽還這麼得意」、「油飯因為還要拌料炒過，所以蒸的時間較短，又因為炒過，所以會比肉粽Q跟嚼勁，那些笑什麼3D油飯的，你們才3D糯米腸勒」！

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