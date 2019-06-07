你立蛋我立瓜！全國唯一 「西瓜原鄉」端午封街立600顆西瓜

2019-06-07 16:49

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣佳冬鄉是我國「西瓜原鄉」，去年鄉內端午節不辦立蛋而改辦全台首創的「正午立西瓜」，成功打響名號紅遍全台，今年佳冬鄉農會延續熱潮擴大，封3條街舉辦，上千人頂著正午大太陽汗流浹背立起610顆約30台斤重的大西瓜，場面相當壯觀。

佳冬鄉石光見庄（石光、玉光兩村）地區多數民眾均從事西瓜育苗與種植工作，種植時依據全台適合種植的時間租地種植，目前全台約6成以上的西瓜均出自佳冬鄉民栽種。

縣長潘孟安及立委莊瑞雄、周春米等人今天到場體驗立西瓜，潘孟安費了一番手腳終於西瓜立起來，他說，西瓜清涼可口、味甜多汁，為夏季消暑聖品，極受消費者喜愛，是端午節的盛品，加上有許多佳冬人到全台各地依氣候、地形種植西瓜，可說是西瓜界的遊牧民族，佳冬更因此被譽為「西瓜原鄉」。

去年因為舉辦立西瓜創舉，並請人載來「超巨大西瓜」造型裝置而一炮而紅的「佳午

西瓜節」，今年擴大舉辦規模。農會表示，西瓜是佳冬人的知名產業，希望在端午節且西瓜盛產之時強力推廣，今年媒合地方知名西瓜達人王家正，舉辦「立西瓜」推廣行銷活動。

促成此事的佳冬青年志工團團長曾鼎翔指出，端午節的傳統文化是午時立蛋，配合在地特色產業改為立西瓜，讓民眾對佳冬鄉與西瓜產業認識更加深刻，也創造佳冬鄉農產的新價值，激發及活絡消費市場。

佳冬鄉農會指出，西瓜達人王家正全台知名，今年原本希望用諧音「我愛你」的諧音的520顆西瓜，但沒想到報名名額竟秒殺，只好再商求王家正「加碼」，王家正也二話不說多提供90顆西瓜，今年封街規模從1條擴大為3條。

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