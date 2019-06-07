大霸尖山「大酒桶」划龍舟！ 竹縣龍舟賽有亮點

2019-06-07 14:12

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣龍舟賽今年超酷，參賽者竟然在大霸尖山的招牌「大酒桶」下划龍舟，而這一切要拜老天爺賞臉之賜！

今天新竹縣豔陽高照、晴空萬里，早上9點過後，位於新豐鄉靠出海口的池府王爺廟前池和湖周邊就已經擠滿了人潮等著看賽龍舟！沒想到率先登場的竟然不是龍舟比賽，而是由新竹縣政府消防局所帶來的精彩防溺救生演練。

正當大家拿起相機、手機要取景、按快門時，透過視窗眼尖者不禁驚呼，因為大霸尖山的招牌「酒桶」就在對面的天邊現出了原形。

不僅「酒桶山」周邊的雪山連峰、下方五指山、甚至是南側苗栗南庄的加里山也都在天際排成一列「入座」，好像也來替新竹縣今年的龍舟比賽加油。

縣府消防局的救生演練以「翻舟自救」揭開序幕，消防員們駕著2艘橡皮艇，模擬他們出勤要救溺，途中卻不慎船艇翻覆影響前進。

他們示範如何在身負救援器材且落水後，必須兼顧自身安全下，再迅速把船艇翻回正面以繼續前進展開原定的救援工作。他們隨後也先後示範以船艇或是水上摩托車營救落水者的場景，而困難度最高的「橫渡救生」項目，則是把午後雷陣雨或颱風過境時常見有人受困沙洲的情境搬到了池和湖上。

消防員先拋出拋繩槍架好提供救援人員橫渡過河的繩索等設備，接著救難者冒險吊掛、攀附在這個繩索上巍巍顫顫地朝受困者而去。期間，橫渡者數度因現場風勢或情勢緊張等原因而掉落水面，引起現場陣陣的驚呼。

就在救援者努力渡河之際，岸上的其他救難者也沒閒著，他們另以空拍機吊掛，好在橫渡者抵達前就把救生衣空投給受困者，最後再把穿上了救生衣的受困者固定好在拋繩索上，快速將之拉回岸邊以達成任務。

新竹縣今年的縣長盃龍舟賽共41隊參加，機關組6隊、社會男子組15隊、混合組16隊、表演組4隊，共分4組競技。

表演組中，縣府一級主管、縣議會兩隊依例替大家開賽，他們跟新豐鄉公所、新豐鄉代會及村長聯誼會聯隊，都以友誼賽方式同場較勁。

由於龍舟賽就在新豐香火鼎盛的池和宮前方舉行，因此來欣賞划龍舟這個傳統民俗競技活動外也都會順便到池和宮上香祈福，就連前新北市長朱立倫也入境隨俗，在新竹縣3任縣長范振宗、邱鏡淳、楊文科，以及立委林為洲、縣議會議長張鎮榮跟副議長王炳漢等陪同下一起參拜。

縣府也趁機透過農特產品展售行銷地方特色，並以水上摩托車展示、社區舞蹈表演、提供新豐鄉最有名的「紅土鴨蛋」免費試吃品嘗等吸客，讓已經飆高溫的豔陽下，人氣也強強滾。

由於縣長盃龍舟賽預計要到今天傍晚5點過後才會鳴金收兵，想看龍舟比賽、想拍大霸啤酒桶下的龍舟賽者，把握難得的機會，現在去朝聖還來得及。

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