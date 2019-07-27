感恩祈福 莫拉克風災10週年紀念會禮納里登場

2019-07-27 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2009年莫拉克颱風在屏東縣造成嚴重災害，10年努力重建，居民們勇敢站了起來，屏東縣政府今天（27日）在永久屋基地禮納里部落舉辦「分享驕傲‧揚帆出航」莫拉克風災十週年紀念會，當年帶領縣民重建的前縣曹啟鴻也出席，和縣長潘孟安共同感謝10年來幫助屏東縣的各界團體與個人，氣氛溫馨感人。

當年88風災，尾寮山降雨1403毫米，創下全台單日最大降雨量紀錄，三地門3天累積雨量逾2500毫米，全縣近70人傷亡，394處房屋全毀或半毀，撤離災區居民逾5千人次，179處公共設施及155間學校受損，損失共逾17億，農林漁牧業損失更超過36億。

10年來，重建腳步沒有停歇，各界援建的1320棟永久屋，從北到南，分散在禮納里、吾拉魯滋及新來義部落，還有部落產業復興、公共建設重建及防災避難強化等，都是政府及居民記取教訓後的努力成果。

今年8月8日莫拉克風災滿10週年，屏東縣政府推出系列紀念活動，從今天（27日）在禮納里舉行的紀念會揭幕，當年援建的各團體與原住民部落族人齊聚一堂；來自災區的禮納里部落長榮百合國小、瑪家鄉佳義國小學生、林邊郷仁和村社區媽媽們，首先上台以歌聲、舞蹈，展現活力與生命力；接著還有原住民傳統儀式的祈福感恩。

屏東縣長潘孟安表示，感謝社會各界在莫拉克風災後，對屏東縣的協助，當年遠離受災家園的民眾，如今在重建部落有了新天地；屏縣未來會持續在防災措施上強化、升級。

前縣長曹啟鴻也指出，當年強大災害，讓人有萬念俱灰的感覺，覺得老天爺要來懲罰我們，可是台灣非常可愛，例如，長榮基金會認為學校要趕快重建，慈濟基金會認為要有溫熱的食物、房子要快蓋起來，台灣世界展望會也來協助等，10年來有非常多團體來幫忙，心中充滿感恩。

莫拉克10週年紀念系列活動，接下來還有生活藝術節、快閃到屏東-遇見古謠傳唱、莫拉克風災重建特展、莫拉克風災論壇、10週年音樂會、走過八八 重生區小旅行等，持續進行到8月18日。

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