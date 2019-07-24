尋找莫拉克救災志工 回顧10年災後重生

2019-07-24 19:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕莫拉克風災今年屆滿10年，當年屏東縣受到重創，來自國內外逾2萬人次投入志工，到災區掃爛泥、慰問災民等，為感謝志工們的付出，屏東縣政府發出「尋人任務」，希望從100多張照片中，找到「當年的你」，邀志工們回到災區旅行，見證災後重生。

2009年莫拉克肆虐屏東，如今重建已10年，防災升級措施持續推動中，屏東縣政府也規劃一系列回顧與展望活動，最特別的是在縣府官網莫拉克10周年專區中，收錄了100多張當年深入災區的志工照片，希望向志工們再次致意。

縣府今天（24日）表示，為了感謝當初每一雙援助的手，縣府特別發出「尋人任務」，請「莫拉克風災超級任務－尋找當年的你」專頁中的照片志工們，透過專頁上傳個人資料與縣府聯絡，縣府將邀志工們一起參加重生區小旅行，或致贈一份小禮物，感謝大家當年的付出。

屏東縣消防局長許美雪在莫拉克風災發生時，還是消防局祕書，當年為了駐守防災中心，連續20天沒有回家，身上始終穿著同一套衣服；工務處長楊慶哲當時是縣府祕書，派駐災情最慘重的林邊、佳冬地區，每天清晨5、6點就下鄉，忙到隔天凌晨才回家；研考處長鄞鳳蘭更說，當時每天一走進沿海地區鄉鎮公所，地上都躺了累翻休息的救災人員。

縣府指出，最讓人甘心還是熱心前進災區的志工，希望當年的志工們，能夠在10周年時回到屏東，看看災民已經站起來的勇敢面貌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法