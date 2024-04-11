中壢興南國中遷校改名「環北國中」 校舍估2026下半年完工

「環北國中新建校舍工程」完工示意圖。（桃市工務局提供）

2024/04/11 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區興南國中校園緊鄰殯葬園區，地勢低窪逢大雨易淹水，市府籌設新校區及遷校計畫，選址桃園機場捷運A21站地區區段徵收工程的文中用地設立新校區「環北國中」，以國中18班、特教班5班規模設計，包含教學大樓弘道樓及樂學樓、行政大樓、活動中心與警衛室等，預計2026年下半年完工。

桃園市長張善政今天下午出席「環北國中新建校舍工程」開工動土典禮說，環北國中為興南國中新建校舍，興南國中也是桃園市南區特教資源中心所在地，地處殯葬園區旁，有很多干擾，遇「好日子」時更是吵得不得了，感謝教育部支持近2億元，新建環北國中總經費近12億元規模，是很大的工程，也謝謝市議會編列將近10億元的預算支持。

請繼續往下閱讀...

張善政提到，最近桃園新建的、改建的校舍工程，規模超過10億元的有很多，未來環北國中1期校舍就有2棟教學大樓、1棟行政大樓，還有體育館及活動中心（包含12間一般教室、11間專科教室、5間特教教室、4間資源教室、圖書館、視聽教室），學校鄰近機捷A21站，未來發展不可限量，地方對於新校園有很多期待，希望2026年下半年如期完工，加緊腳步趕快招生。

教育部次長林明裕說，興南國中在30年前已有改建、遷址規劃，如今在市府團隊、前任鄭文燦及現任張善政兩位市長聯手完成，建設是不分藍綠，因為教育是彩色的，加上在地議員們的支持，不分黨派一同投資下一代，讓孩子的幸福永遠都在。

包括立法委員魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員吳嘉和、張曉昀、梁為超、葉明月、徐景文、彭俊豪、黃崇真、魏筠、劉曾玉春、謝美英、王仙蓮、興南國中校長林永河等人均出席開工典禮。

桃園市府舉辦「環北國中新建校舍工程」，市長張善政（左7）等人執鏟主持開工動土儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（前左）、教育部次長林明裕（前右）等人主持開工動土祈福儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席「環北國中新建校舍工程」開工動土祈福儀式。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法