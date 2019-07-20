莫拉克風災10週年 高雄災民火車站展藝術感恩

2019-07-20 17:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕莫拉克風災即將屆滿10週年，當年入住慈濟杉林大愛園區的受災民眾，藉由書法、陶藝等藝術陪伴走出心靈創傷和陰霾，今天（20日）重回當年提供救災免費乘車的台鐵新左營站，舉辦「感恩．從高雄出發」藝術特展，以創作藝術作品向當年協助的社會大眾致謝。

「感恩．從高雄出發」藝術特展由杉林區大愛里住民代表高慶和與台鐵新左營站長劉俊哲共同主持開展，包括台鐵代表、布農大愛藝術合唱團、杉林區大愛樂齡學堂等70多人與會，會中高慶和代表感謝政府，及投入救災工作的全球52國善心人士。

劉俊哲表示，當年莫拉克風災重創南台灣和台東，由於各界志願服務團隊及國軍弟兄自動自發參與救災工作，2009年8月14日至20日台鐵提供救災機關團體免費申請乘車，計有1萬2000多人使用，從前線災難搶救到後勤物資運補、心靈慰撫等，使得災區救災工作得以迅速進行，災民得以獲得妥善安置。

慈濟基金會在風災後組成關懷團隊，以「里、館合作」方式執行中長期的心靈重建工作，在高雄市杉林圖書分館舉辦「古道知音」書法作品展，並與杉林分館和大愛園區合辦免費書法班，參加學員從4歲半到銀髮族都有，有效緩解災民的焦慮情緒。

7年前，慈濟進一步為社區長者規劃打造書法班、國畫班、陶藝班等樂齡學堂免費終身學習課程，幫助受災民眾與杉林區鄉親，藉由作品呈現內心的世界，透過學員的視界，自然流露對重建溫馨家園的努力，也懂得對社會大愛感恩。

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