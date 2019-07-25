潭雅神后4校運動設施 立委爭取補助

2019-07-25 14:00

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善學童校園運動環境需求，立委洪慈庸協助爭取大雅國小風雨球場新建工程納入中央前瞻計畫，以及神岡國小、潭子國小、后里國小跑道整建等工程共計1860萬元，獲教育部體育署補助60%。今日洪慈庸前往大雅國小會勘並分享好消息，盼未來工程完成後，可提升在地校園空間與運動設施品質。

大雅國小長期缺乏戶外運動空間，每逢下雨學生都只能在室內教室活動，洪慈庸指出，接獲校方反映，為了打造完善的運動環境，積極協助風雨球場新建計畫爭取中央前瞻，工程經費800萬元，體育署補助60%，預計明年執行。大雅國小校長謝淵智與家長會長林鴻達也表達感謝。

另外，神岡國小跑道超過10年未整修，整建經費350萬元；潭子國小操場逾11年未整修，整建經費350萬元；后里國小操場已15年未整修，整建經費360萬元，洪慈庸分別協助爭取體育署補助60%，待計畫送件流程及市府配合款到位後進行後續工程，洪慈庸將持續督促相關進度。

洪慈庸表示，潭子、大雅、神岡、后里區各所小學對校園遊樂設施、球場與操場的需求不一，時常接到校方反映跑道年久失修破損問題，除了市府既有的改善規劃，也有部分迫切需求學校建設需要中央支持，未來各校運動設施新建、跑道改善工程逐步完成，將提供學生更優質的校園運動場地。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法