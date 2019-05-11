草屯商工憶當年~男女學生就算是兄妹 校內交談記大過

2019-05-11 19:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立草屯商工今天慶祝創校60週年，邀請歷屆校友回娘家，前10幾屆畢業的校友最難忘的是男女分班，男女學生在校內不准交談，即使是親兄妹或姊弟也不能例外，被發現就要記大過處分。男學生則也難忘草創時期帶鋤頭和圓鍬上學，上體育課就是整理校園。

國立草屯商工創校一甲子，今天廣邀武林帖邀歷屆校友返校，很多校友畢業後不曾返校，他們當年就讀的校區位在草屯鎮中山公園附近，因921大地震校舍倒塌，而原址是斷層帶，因此遷往位在新庄里的現址，因此多數校友今天回的是「搬過家」的娘家。

第一屆畢業校友林永根從初中部一直唸到高中部，他說，學校剛從台中高職分出設立，保守的年代，男女分班，男女學生是不准在學校內交談，兄妹或姊弟都不行，被發現就大過一支。這種男女生不准交談的規定，一直到十多年後，1974年設立綜合商業科，開始男女合班後，終於可讓男女生在校內交談。

林永根和其他早期畢業的校友，另有一件印象深刻的往事，那就是上學常要帶鋤頭或圓鍬，第七屆的校友、現任泰國台灣商會聯合總會的總會長劉樹添也說，當時常要整校地，但也培養刻苦耐勞精神，畢業時校長送畢業生創業或投資一定要「大膽假設，小心求證」，成為自己一生的座右銘。

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