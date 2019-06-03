中市足球園區改地點 議員憂中央補助恐減少

2019-06-03 19:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府原訂在北屯區環中路與榮德路口的「文中小6用地」興建足球園區，並獲前瞻基礎建設計畫補助，新市府上任後，將地點移到南屯區「文中小用地」。民進黨市議員今日質疑，足球園區計畫改變，可能導致中央補助款減少，甚至取消補助。運動局長李昱叡則表示，會盡全力爭取中央補助維持60％，市府負擔40％。

台中市足球園區預算約7億5000萬元，中央補助4億4940萬元，市府自籌3億125萬元。新市府上任後，將足球園區地點移到南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」，並在今年提出追加預算3億223萬元，包括市庫1億元、中央補助款2億223萬元。

市議會教育文化委員會今天審查這筆預算時，議員江肇國、黃守達表示，他們支持足球園區預算，但因為地點改變，計畫必須調整，市府已將修正計畫報請體育署申請變更計畫，但體育署的核准函到現在還沒下來，他們擔心不但建設無法如期完成，中央可能會減少補助，甚至取消補助。

議員蔡耀頡則要求，若中央補助款減少，足球園區應該回復原計畫。

李昱叡表示，台中市足球人口在國內數一數二，足球園區原本規劃的地點面積約7公頃，因開發規模相當大，作業期程冗長，加上前瞻計畫執行期程需在2021年8月底前完成，且考慮到後續營運維護花費及成本評估，因此進行計畫修正，會盡全力爭取中央補助維持60％，市府負擔40％。

教育文化委員會最後做成決議，預算照案通過，中央補助不得低於5成，且未拿到中央核准函前，預算不得動支。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法