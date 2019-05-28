逾12年計程車汰換 補助15～35萬

2019-05-28

今年補助5千輛 下月3日起受理申請

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕計程車汰舊換新補助新方案出爐！交通部表示，今年預計補助五千輛，六月三日起受理申請，第一階段預計補助車齡逾十二年車輛，汰換成燃油車補助十五萬元、換成油電混合車補助二十五萬元、換成電動車三十五萬元，預計三年可補助一．二萬輛；補助款將採兩階段撥付，購車後先核發七十％，六個月內無交通違規記點、乘客申訴等，可再申請三十％補助款。

計程車被列為準大眾運輸，提供民眾交通中最後一哩路的運輸服務，但全國八．七萬輛計程車，平均車齡七．五年，其中有一萬七五七○輛車齡逾十二年，逾二十年有一九二七輛，逾二十五年甚至有二三七輛，不少乘客反映計程車普遍老舊、品質待提升。

總統蔡英文二月邀計程車代表茶敘，即指示行政部門規劃透過補助計程車汰舊換新、加強輔導多元化計程車、推動小黃公車等計畫，協助改善計程車業經營問題及提升競爭力。

申請若超過名額 依車齡排序優先汰換

補助汰舊換新方案昨定案；交通部表示，今年預計補助五千輛汰舊換新、一○九年再補助四千輛、一一○年三千輛，若全部汰換成燃油車，三年估需花費十八億元，全換成電動車則估須四十二億元。

交通部表示，申請數量超過名額時，補助順位將依車齡排序，優先汰換車齡較高者，並以個人、合作社及自備車輛參與經營者（靠行）的計程車優先。目前預訂六月三日起受理申請，六都計程車主可向市政府交通局（公運處）申請，非六都則要到監理所站申請。

確保提升小黃品質 補助採兩階段撥付

另外，過去曾補助計程車汰換，但發生領補助卻未換新案例，為確保補助可提升計程車品質，此次補助將採兩階段撥付，購車後可申請七十％，六個月內無道路交通違規記點、吊扣、吊銷或註銷駕照或牌照、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練者，才可再申請三十％補助款。

交通部表示，今年補助經費將先由公路總局「公共運輸多元推升計畫」三億元支應，不足將向行政院申請第二預備金支應。

計程車汰舊換新補助方案

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