京華城案宣判倒數！沈慶京突說明「小沈1500」 控萬惡之源是他

威京集團主席沈慶京。（資料照）

京華城案將於26日宣判，和前台北市長柯文哲同樣是被告的威京集團主席沈慶京，今（24日）突然在社群發長文，重申自己從未行賄，柯文哲也沒有圖利他個人或公司，委屈稱自己被「羅織入罪」；沈慶京甚至指控柯文哲第一任期的台北市副市長林欽榮是「萬惡之源」！

在326宣判前夕，沈慶京突然在社群發出長文，再次強調自己從未行賄柯市府，自身與京華城從未獲得圖利，柯文哲亦未圖利個人或公司。他稱，近期外界界充斥與案件無關的傳聞與評論，恐模糊焦點，呼籲大家理性看待，現在他的企業已經受到嚴重衝擊，但他還是願意接受司法檢驗，但他又說「遲來的正義是無效的正義」。

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沈慶京在文中提出自己的「3個擔心」，首先是「政治獻金遭到誤解」，檢方披露他手下曾有7人合計捐款210萬元給民眾黨，但這筆錢的捐款對象是政黨，而非柯文哲個人，他聲稱這中間並無任何利益交換或要求，屬合法政治獻金，並非行賄。

再來是「Excel「1500（萬）」指控不合理」，沈慶京反駁檢方指控他以1500萬行賄柯文哲，批檢方僅憑Excel表中「小沈」字樣即認定為他本人，該筆資料「用途、公司皆空白」，推論缺乏依據，且無法證明中間人或交付過程，他擔憂檢方只靠猜測就要入他於罪，恐對法官形成不當心證。

最後是「公益捐款遭曲解」，檢方懷疑「華夏關懷協會」可能是相關資金流動的中介，表面是公益捐款，實際可能被用來做其他用途（例如政治相關資金），沈慶京坦承有「捐錢」給該協會，但目的是協助更生人，他自稱長期投入監所演講與更生人輔導，捐款是為延續公益，非對價行為，對協會資金後續流向並不知情，協會後續涉資金挪用，他強調與自身無關，擔心遭錯誤解讀為行賄。

沈慶京甚至指控，京華城爭議可追溯至柯文哲第一任市長期間，時任副市長林欽榮的決策，他稱監察院曾糾正北市府，要求將京華城容積率由392%回復至560%，但林欽榮未依決議送交都委會更正，後續召開都委會時，更突然取消原有建照保障樓地板面積，京華城權益遭受侵害，林欽榮才是此案的「萬惡之源」。

這不是沈慶京第一次這樣指控林欽榮，而林欽榮早前就一再強調，京華城案在他任內的處理，都是依照都市計畫制度與專業判斷進行，包括容積率認定、都市計畫變更程序和都委會審議流程，容積「不是業者說了算」，京華城主張提高容積，但林欽榮直言容積率不是權利，而是都市計畫決定的結果，容積獎勵必須符合整體都市規劃與法規，也要考量公共利益，直接打臉沈慶京「權益被剝奪」的說詞。

沈慶京在長文的最後表示，京華城權益尚未恢復，卻反遭起訴，形容自身「被羅織入罪」，並對即將到來的判決表達高度憂慮，盼司法查明真相。

以下為沈慶京完整全文：

讓事實回歸司法公正審理-我的三個擔心

近期外界有許多與本案無關的傳聞和評論，我不願隨之起舞，也不希望模糊焦點。現在，最重要的是讓事實回到司法公正審理，讓真相被看見。縱使我的身心、企業受到嚴重傷害，遲來的正義是無效的正義，我仍然以平常心看待審判，願意接受檢驗，期待社會各界能以理性與客觀的態度看待本案。

我無法預測3月26日的判決結果，但外界諸多臆測，很多人關心，我深切期盼法官能查明真相。我和京華城自始至終皆未獲得圖利，柯文哲亦未圖利我個人或京華城。

京華城案演變至此，可謂萬惡之源始於林欽榮。

京華城公司之所以不斷陳情，主因是遭到柯文哲第一任台北市長任內的副市長林欽榮坑害。106 年曾有一位台大法律系教授蔡茂寅自稱可以擺平林欽榮，當時監察院已經糾正台北市政府，決議京華城基準容積率從392%回復到560%，但副市長林欽榮卻不肯報都委會更正，蔡茂寅就前來索賄，但我不同意行賄。豈料因監察院糾正案使林欽榮隨後被迫召開都委會，都委會在未經討論的情況下，突擊式沒收了京華城建照上原有的「允建樓地板面積 120,284 平方公尺」之保障。要我相信林欽榮沒鬼，各位你們會相信嗎？這也是後來京華城提起行政訴訟和陳情的原因。檢察官林俊言為什麼說京華城「陳情」違法？卻不說提起「行政訴訟」違法？可見檢察官的心態。

相信此刻台北地院法官已經心裡有數，但面對三月廿六日的宣判，我有三個擔心：

一、 七人捐款給民眾黨210萬元係合法政治獻金，我擔心被誤解。我捐贈給民眾黨的 210 萬元政治獻金，是合法且正常的捐款，初衷在於支持第三勢力。如果我有行賄意圖，會笨到公開捐款嗎？我從學生時代起便支持第三勢力，在學生幫派歲月，我永遠是主持公正的第三勢力，也因為成為孤獨的第三勢力而逐漸壯大，即便後來脫離幫派，進入工商界，在擔任國民黨中常委期間，此習慣亦未曾改變。從民主運作角度觀察，兩大黨惡鬥容易導致社會撕裂，而第三勢力卻能有效打破壟斷。我捐款的對象是民眾黨而非柯文哲個人，且對民眾黨與柯文哲從無任何利益交換或要求。我更未曾指使朱亞虎傳遞任何訊息；相反地，很多同事說朱亞虎時常利用公司及我的資源，經營其對內對外的人情往來，此點從本次開庭過程中可獲證明。

二、 Excel表記載1500之數字，檢察官推論極其荒謬，我擔心法官不當心證判決。起訴書中，檢察官指稱我「派秘書於111年9月20日至10月17日間，自銀行提領1600萬現金，並於111年10月19日至11月1日間『某時地』，將其中1500萬交付予柯文哲」。直至今日，審閱起訴書這些內容仍深感莫名其妙。檢察官自稱從柯文哲家取得A1-37行動硬碟，內含工作簿Excel表，記載諸多姓名與數字，便硬指其中之「小沈」即為「沈慶京」，進而斷定我有交付1500萬元賄款。這種猜測入罪的說法，我擔心法官不依證據而是心裡裁判。

觀察該Excel表，內容涵蓋姓名、數字、用途及經理人等項目。陳盈助、王令麟或謝國樑母親等人之捐款，皆載明有「經理人」角色，他們被傳訊作證，證實係透過經理人捐贈政治獻金，檢察官便認定「非行賄」。唯獨針對「小沈」這一欄位，在「用途」及「公司」皆為「空白」、而「經理人」標為「沈慶京」的情況下，檢察官就直接認定係「行賄」，此推論完全缺乏邏輯。

再者，Excel表「用途」欄中，有的註明「高虹安」、「2022選戰」或「賴香伶」，唯獨「小沈」一欄毫無記載，完全空白。請問檢察官，何以據此推論該用途係「行賄」？檢察官既未能說明「小沈」的「經理人」（即中間人）是誰？又跳過對「小沈」等於「沈慶京」狀態之論述，直接指控我行賄，顯見推論極其草率。

在法庭上，我請法官詳查我銀行帳戶的交易明細。明細顯示10月20日（即提款隔三天後），我便以個人名義匯回1500萬元；若按起訴書邏輯，檢察官何不解釋為「行賄不成而匯回」？其矛盾不言而喻。此外，我自銀行提款皆有正當用途，徐姓證人已到庭證實，曾於111年10月間到辦公室向我拿取250萬現金，此時間點正與檢察官指控之提款時間重疊。依據帳目計算，提領之1600萬扣除證人拿走的250萬後，僅餘1350萬元，檢察官指稱我拿1500萬去行賄，根本是牛頭不對馬嘴，隨意湊數字。

三、 捐款協會係為公益及幫助更生人，不知協會資金使用狀況，我擔心法官解讀錯誤。因為我個人的人生教訓和脫離幫派的艱苦經歷，早在29年前，我便在華夏關懷協會、余雪鴻老師及應議員等人安排下，赴全國各地監所與少年輔育院演講，協助受刑人脫離原來犯罪圈子及教導更生人重生的技巧。審理期間，我根據現存資料整理出至少十次以上的監所演講紀錄。我始終願意竭盡所能幫助更生人，110年下半年余老師病重時，我承諾捐款給他創建的華夏關懷協會等以延續善行。這本是極其單純的公益行為，捐款給非營利組織不應被曲解為行賄。至於協會負責人究竟為何人，我向來不清楚，直至遭起訴才得知協會資金涉嫌被挪用。我擔心此點是否會影響法官對我的不當判決。

京華城為維護股東權益，依法向市府陳情，程序合法合規，竟被誣指為達犯罪目的而去陳情。憲法賦予人民陳情權，公司爭取被行政官員非法坑掉的權益，何來違法之有？如今權益未獲回復，我們反而被羅織入罪，這正是我的擔心。

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