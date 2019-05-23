雲林提升道路品質 爭取前瞻計畫20案補助4.7億元

2019-05-23 14:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣各界爭取「提升道路品質，打造友善公共空間」前瞻計畫補助大豐收，共有斗六市「市區步道環境改善工程」等20案獲得通過，可獲內政部營建署補助款4億7379萬餘元。

市長林聖爵於4月10日率市府團隊前往營建署，提出斗六市區步道環境改善工程（莊敬路成大醫院至受天宮段）、斗六市藝術水岸的中正路及六合街周邊人行環境改善計畫爭取前瞻計畫補助，分別獲核定工程費1600萬元及3536萬元。

林聖爵表示，希望透過前瞻計畫的補助，將斗六打造成一座「幸福城市」，改善既有路網，串聯成大斗六分院與社區開放空間，串聯既有人行道，解決六合街與中正路周邊人行環境改善，建構無障礙環境，改善既有行人動線銜接缺失，讓小朋友的娃娃車，老人家的輪椅、電動車能暢行無阻。

林聖爵表示，成大周邊閒置空間與不友善通道經整頓後，應可提升成大醫院周邊徒步空間品質，也可強化學齡兒童上下學之通學廊道空間、提升兒童自行上下課安全性，並系統性地將斗六雲林溪美食廣場、籽公園、行啟記念舘、台3旅遊帶、社口藝術水岸園區等整合在一起，一併發展在地產業、帶動觀光經濟。

立委委劉建國則指出「提升道路品質，打造友善公共空間」是政府前瞻基礎建議計畫之一，更是打造幸福城市，讓行人的權利充份獲得安全保障，透過營建署經費挹注，提升雲林轄內道路品質。

除斗六兩大方案外，獲經費補助的還有斗南鎮道路鋪面改善、斗南鎮市區人行道路暨周邊環境、西螺鎮福田里徒步路網建置及市容改善計畫、雲林縣崙背鄉南光路、大同路等道路環境改善工程、雲林縣西螺鎮中山國小通學步行空間及改善週邊景觀環境工程、雲林縣古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路改善工程、雲林縣古坑鄉棋盤村、人行路網建置計畫雲林縣大埤鄉酸鹹香大道改善計畫、雲林縣大埤鄉三結村等10村道路整建工程。

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