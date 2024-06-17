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頭城漁業資源保育區 將開放採集紫菜、石花菜

頭城石城被稱為海女的故鄉，縣府評估將開放採集。（記者游明金攝）

頭城石城被稱為海女的故鄉，縣府評估將開放採集。（記者游明金攝）

2024/06/17 15:55

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城漁業資源保育區，禁止漁民採捕水產動植物。縣府近期研議放寬，將保育區畫成「核心區」、「緩衝區」，開放採捕紫菜、石花菜等經濟型海菜藻類；不過，九孔、龍蝦、體長小於8公分以下海膽，為全年禁止採捕的保護物種。縣府陸續辦理說明會，收集各界意見修正，若能取得共識，預計明年1月上路。

頭城漁業資源保育區於86年7月公告，頭城鎮外澳里至石城里間，自低潮線向外海延伸200公尺沿岸海域，海岸線長約16公里，未經公告開放供漁民捕撈，漁民不得擅自進入保育區採捕水產動植物。保育對象：九孔、紫菜、龍蝦、石花菜及其他貝藻類。

縣府表示，這項公告近24年，以前未將潮間帶納入保育區，這次將擴大納入，同時分為核心區、緩衝區，核心區以桶盤崛漁港往南至大里漁港，自沿岸平均高潮線（新增）至低潮線向外海延伸200公尺所圍海域，核心區外的保育範圍則為「緩衝區」。

宜蘭縣海洋及漁業發展所指出，考量經濟性藻類快速成長特性及在地居民使用需求，因此也一併修正保育對象，包括九孔、龍蝦、海膽、其它經公告禁止採捕物種，核心區是完全禁漁區，但縣府開放採捕紫菜、石花菜等經濟型海菜藻類，須向頭城區會漁取得申請許可才能採捕。

核心區申請第一順位：設籍宜蘭縣石城、大里、龜山、大溪、合興、更新、外澳里民。第二順位：頭城保育區所在地的漁會會員。第三順位：宜蘭縣民。緩衝區採集紫菜、石花菜不用申請，但九孔、龍蝦、體長小於8公分以下海膽，仍為全年禁止採捕的保護物種。

海洋所表示，以前公告未訂罰則，新修正訂有「違反公告規定者，可依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰」，縣府陸續與漁民、地方人士等各界辦理說明會，希望收集意見修正，若能達成共識，預訂明年1月就會上路。

宜蘭縣頭城漁業資源保育區，禁止漁民採捕水產動植物，縣府近期研議放寬，開放採捕紫菜、石花菜等經濟型海菜藻類。（記者游明金攝）

宜蘭縣頭城漁業資源保育區，禁止漁民採捕水產動植物，縣府近期研議放寬，開放採捕紫菜、石花菜等經濟型海菜藻類。（記者游明金攝）

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