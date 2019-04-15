豐潭段城鎮之心鐵道綠廊開工 整合鐵路周邊帶動地方發展

2019-04-15 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天舉行「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」動工典禮，該工程總經費3.9億，立委洪慈庸爭取納入前瞻計畫，由中央補助2.535億元，將建置潭心自行車道、人行道及綠美化廣場，預計109年6月底完工；台鐵管理局副局長馮輝昇表示，該計畫是中央、地方共同合作的重要工程，透過綠廊規劃帶動周邊商機及沿線多元發展，將儘量協助滿足地方停車及商業需求，互利共好。

台中市副市長楊瓊瓔表示，鐵道綠廊與台3線及沿線各車站體串聯，可扮演新都市帶狀發展核心，縫合鐵道兩側空間紋理，加速都市軸線翻轉，長期而言可提升居民空氣品質，改善基地周遭環境，帶給豐原及潭子區更美好的生活環境。

建設局長陳大田指出，豐原區至潭子區將闢建自豐原車站北側起至潭子車站橫跨兩大區的鐵道綠廊，總長達9.9公里，平均寬度11公尺，期望鐵道綠廊開闢後串連鐵道東西兩側空間，提供市民更友善、舒適寬廣的綠地休憩空間，同時也將優化潭子區公所前原有公園、重塑潭子國小圍牆與正門、興建橫跨省道串聯鐵道綠廊與潭雅神自行車道的自行車天橋。

建設局表示，鐵道綠廊利用鐵路高架化後騰空空間，結合沿線火車站點，建置自行車道、人行道及廣場空間，不僅提供市民友善、舒適運動休閒空間，更透過整體綠廊生態環境塑造及低環境衝擊的雨水回收再利用系統，降低表面逕流、提高生物多樣性，達到調節都市氣候成效。

立委洪慈庸表示，其上任後積極爭取並邀請中央單位會勘，成功爭取「鐵道綠廊潭心計畫」納入前瞻基礎計畫，全案總工程經費3.9億元，由中央補助65%，共2.535億元，市府配合款35%，未來將可整合區域周邊公共設施，發揮交通區位競爭優勢，並強化潭子車站東、西兩側空間串聯，進行都市縫合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/