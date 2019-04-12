洪慈庸砲轟盧秀燕 「東亞青運沒救成，換來統一大遊行」

2019-04-12 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會舉辦的「和平統一大遊行」，即將在明（13）日於台中市登場，引起不少民眾反彈。對此，時代力量立委洪慈庸怒嗆台中市長盧秀燕當時高喊要拯救的「台中東亞青年運動會」沒救成，只換來一場統一大遊行。

洪慈庸指出，對於明天要舉辦的大遊行，收到很多心急的訊息，「連平常鮮少關心政治的朋友，都被這『明目張膽』的程度嚇到」。洪慈庸表示，在台灣，人人都有集會遊行自由，表達意見不但不會被法辦，反而還受政府保障。不過，當背後涉及中國統戰人士甚至武統主張者時，就是危及這份自由的國安問題了，國安單位更有責謹慎以待。

洪慈庸希望盧秀燕好好思考，當時高喊要拯救的「台中東亞青年運動會」，「在你喊出九二共識之後，如今怎麼只換來武統學者的演講和一場統一大遊行」？洪慈庸也質問，「當時訴求的兩岸安全，如今都是誰率先破壞？當時所說的人民賺錢，在看到中國對產業經濟的高度控制後，你還相信嗎」？

最後，洪慈庸表示，這些問題，給盧市長也給台灣的朋友。「擁有自由的我們，也得把握機會奮力發聲，去守護我們的自由國家」。

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