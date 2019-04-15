輻射從業員3人罹癌病逝 洪慈庸要求全面稽查

2019-04-15 11:29

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委洪慈庸接獲陳情，指台中弘霖工程檢驗公司在半年內，竟有4位游離輻射作業員罹癌，其中3人已病逝，皆是青壯年；洪痛批主管機關原能會態度消極，要求全面稽查，將研擬《游離輻射防護法》修法，會中並提出3點訴求；原能會主任秘書邵耀祖則表示，罹病原因正與職安署積極合作調查中。

洪慈庸今召開「游離輻射不設防 別人小孩死不完？」記者會，會中邀請台大醫院環境及職業醫學部主治醫師黃敬淳、原能會主秘邵耀祖等人討論；洪於會中提出3項訴求，包括游離輻射高風險事業單位，全面稽查、加強預防；核電廠承攬商健檢資料，全面清查勾稽；《游離輻射防護法》修法加重罰則、嚴重者扣照。

洪慈庸表示，弘霖公司的情況非常誇張，約20位從業員中，半年內竟有4人罹癌，比例高達20%，其中3人已癌逝，1人重症治療，且都是年齡介於30歲至40歲之間的青壯年；接獲陳情後與相關單位進行追蹤，但原能會對於弘霖的管理及員工的健康狀況，除了不了解，態度也非常消極。

洪慈庸說，該公司為了節省成本、逃避職災責任，竟以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章，導致他們無法得知接受到輻射的劑量；洪痛批，原能會早在2008年就曾對弘霖開罰，但往後10年卻未再追蹤，對於其他違規業者也僅開罰4次，2012年後就沒有稽查開罰資料。

醫師黃敬淳說，目前看到的4個案例，都跟血液、淋巴相關癌症有關，其中3人年資都在7年半以上，經診斷為白血病前期或白血病，另1人則是與淋巴相關癌症，游離輻射判定較難；不過就整起事件中，超量游離輻射曝量會引發的疾病看來，3位罹患白血病的部分是滿明確的。

原能會主秘邵耀祖指出，針對從業員罹癌病逝，原能會深表遺憾，對於造成罹病的原因，現與職安署積極合作調查中；原能會也與職安署開始辦理聯合稽查，並增加不預警突擊檢查頻次，只要發現業者有惡意重大違規情事，必定會依法嚴查重罰，並將精進安全管制措施，及早發現幅安問題，做好預防性風險控管。

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