中部空品連日糟！洪慈庸要求中央配合降載 打臉盧秀燕空喊政績

2019-03-27 21:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕選前主打空污，今（27）日在臉書發布上任3個月的施政成果，卻未見任何空污改善作為，引發網友質疑；而立委洪慈庸則已要求中央強化各項空污改善措施，包括國營事業全面配合空污法降載，並詳列「工廠鍋爐汰換」情況。

洪慈庸在臉書提醒，中部空品連日AQI將破百，針對緊急應變措施，她主張針對國營事業，包含高污染的中龍鋼鐵，全面要求配合空污法降載，並請環保署跟經濟部，針對「工廠鍋爐汰換」詳列各縣市改善狀況，以此為基礎強化區域的改善措施，以離市民生活最接近的待改善工廠著手改善。

洪慈庸指出，以現況來說，2018年減排的430噸懸浮微粒、2974噸流氧化物、4920噸氮氧化物等等，幾乎全是中火、興達電廠降載達成的成效。電廠降載是從2016年開始努力達成的成果，已經需要往前突破了，她呼籲大眾必須認知，中火並不是唯一污染源。

台中新任市長盧秀燕未提出改善空污實際作為，近來也頻受網友痛批，盧秀燕選前主打換市長、解決空污問題，上任後多次向中火與中央空喊，幾乎毫無改善方案，根本是騙票又賴帳，對不起所有台中的市民！

洪慈庸建議，中火已被當唯一目標太久，希望中央與地方政府協力共同強化各類污染源防制，才能全面性處理空污，真正給下一代乾淨的好空氣，也獲網友支持「真正在替空汙想辦法的人」。

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