指盧空汙罵中火沒新措施 洪慈庸：怎有種回頭當立委的感覺？

2019-04-10 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕主打空汙議題，先前數度因開砲中火、中央能源政策登上媒體版面。時代力量立委洪慈庸的臉書粉專今貼文表示，盧上任至今，「我們台中人依然沒看見任何『罵中火』以外的空汙防制新措施，並質疑盧「怎麼有種當上市長才回過頭當立委的感覺？」

洪慈庸的貼文截取媒體專訪盧秀燕的報導畫面，圖片中標題顯示「直搗行政院會抗議空污，盧秀燕自爆：蘇貞昌『高級修理』我」。洪在文中開宗明義直言，近日看到這系列新聞很納悶，「怎麼有種當上市長才回過頭當立委的感覺？」

洪在文中提醒，盧上任到現在，「我們台中人依然沒看見任何『罵中火』以外的空汙防制新措施」，並質疑其他汙染源呢？工廠鍋爐怎處理？違法排廢稽查狀況如何？空汙監測車或感測器等系統，有無規劃擴大區域？

洪在文中點名4個原則，分別為政策別中斷、提升監測能量、空汙來源多管齊下，以及中央地方政策合作，「如此而已」，並感嘆她在中央與許多委員3年多監督、為地方爭取資源沒停過，「可惜抗空汙第一線的地方政府卻停滯了」。

洪在文中呼籲，若地方、中央缺了一環，「空汙防制就永遠是未竟之業」。

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