PO照指盧上任99日空氣未改善 議員：要市民去谷關裝？

2019-04-03 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕去年的競選口號為「市長換人，空氣換新」，然而就任後屢被質疑空氣品質未有明顯改善，上月底臉書粉專分享的施政成績單影片中，也無列出空污項目，網友留言要她「請加油」、兌現選前改善空污的承諾。台中市議員謝志忠昨在臉書貼出一張令人不舒服的「灰蒙蒙的天空」照，並指盧就職將滿百日，「空氣換新了嗎？」難不成要市民「去谷關裝空氣？」

昨天下午近5時，謝志忠的貼文表示，「這是剛剛拍的相片，灰蒙蒙的天空，真的令人感覺不舒服」，並稱從74號線拍洲際棒球場，「甚至看不到山邊！」

謝志忠的貼文提到，盧市長在競選期間最大政見，是「換市長，空氣換新」，且仔細一算，「您就職到今天已經第99天，空氣換新了嗎？難不成請台中市民自己去谷關裝空氣？」

底下網友回應，「選前這叫做空污，選後這叫做朦朧美」、「台中人自己投出來的吊車尾市長」、「不住在谷關，怎麼辦？」「坐客運，火車站有車可以搭」；另有鄉民緩頰，「就連公司都有3個月試用期」、「空污是全球性的不只是台灣」。

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