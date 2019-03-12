盧秀燕不配合總統交管？ 中市府：只是一種比喻

2019-03-12 18:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日表示，總統若不解決台中空污問題，來台中「交管也不見得那麼配合」。這番話遭網友罵翻，台中市政府新聞局長吳皇昇出面滅火，他表示，這是一種比喻，意思是說希望中央能夠正視地方迫切的需要，而不是一味要求地方配合、出錢。

去年底市長選舉後，傳出總統蔡英文計畫約六都市長見面，媒體今日詢問盧秀燕是否被蔡英文約見？盧秀燕表示，蔡總統選後曾打電話，希望安排時間見面，因為彼此都忙，所以暫時擱置這件事情，到目前為止沒有進一步聯絡。她認為最重要的是解決台中空污問題，如果不讓台中火力發電廠拆掉1部機組，總統來台中，「到時候我們交管也不見得那麼配合」。

網友紛紛砲轟盧秀燕，在PTT留言說，「自己的政見自己兌現」、「選前怪林佳龍無能，選後要蔡英文處理」，「還以為有多厲害，原來只會這招」、「說好的市長換人，空氣換新呢」。

吳皇昇解釋，市長的說法是一種比喻，意思是希望中央能夠正視地方迫切的需要，而不是一昧要求地方配合、出錢，卻不重視地方的意見和困難。如果中央首長一直來台中，卻無法帶來真正的建設和預算，那麼再要求地方做許多的配合措施，外界難免會認為有不近情理之處。

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