怪蔡英文不解決台中空汙？盧秀燕言論遭網友狂轟

2019-03-12 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今日被媒體問及總統蔡英文是否有要和她相約見面？盧秀燕回答，目前沒有進一步聯絡，但最重要的是解決台中空污問題，如果連台中火力發電廠1部機組都不願意拆掉，「我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合」。而盧秀燕的言論傳開後，也立刻網路上引起爭議。

去年底市長選舉後，傳出總統蔡英文計畫約六都市長見面，媒體今日詢問盧秀燕，總統是否約見？盧秀燕說，當時因為彼此都忙而暫時擱置這件事情，到目前為止則沒有進一步聯絡。

盧秀燕強調，現在最重要的就是解決台中空污問題，從去年到今年，大林、林口、通霄電廠共有5部機組上線，台中火力發電廠拆掉一半機組，都不會影響發電，如果連1部都不能拆，「我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合」。盧秀燕進一步指出，總統前來增加警察工作負擔，交管也讓市民生活受到影響，如果在空污問題上沒有展現善意，市民不會支持，也不會歡迎。

對此，有臉書粉專怒轟「選前，盧秀燕說他當市長，會解決台中空汙；選上，盧秀燕說，台中空汙是蔡英文的責任」；相關新聞被轉至PTT後，也引來一面倒狂噓。網友紛紛表示「原來蔡英文是台中市長啊」、「身為台中人我真的覺得可悲」、「自己政見要別人實現？」「選前怪林佳龍無能 選後要蔡英文處理」、「你的政見不就是要解決 還怪人？」「身為台中人我覺得超丟臉」、「選前說妳會解決 選完變蔡英文要解決？」

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