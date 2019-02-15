台中PM2.5濃度月均值上升 綠營轟：市長換盧空氣變毒

2019-02-15 12:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕選舉期間強調她當市長就「空氣換新」，市議會民進黨團今日批評，根據最新空品監測1月PM2.5月平均值每立方米20.2微克，相較去年同期增加2.6微克，空品直直落，盧應為騙票行為道歉；環保局則回應，若考慮降雨量差異，今年1月空品算有進步。

民進黨團總召李天生、市議員陳淑華、黃守達、賴佳微、曾朝榮、何敏誠等人召開記者會指出，依環保署空品監測數據顯示，前市長林佳龍2015年上任時PM2.5月平均值每立方米32.6微克，2018年大幅下降至17.6。盧秀燕上任後，1月最新數據是20.2，相較去年同期17.6，竟然增加了2.6微克。

黨團強調，2014年後台中市每年的PM2.5平均濃度，以及全年紫爆天數，均是連年下降，2017年PM2.5年平均值每立方米20.2微克，首度優於全國平均值20.5微克，還創下歷年最好的成績，也是縣市合併後的新低。

黨團痛批，盧秀燕上任除了發出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」之外，看不出有任何新作為，連臉書發布空污警訊都慢半拍，根本「市長換盧，空氣變毒」，只會不斷把空污責任推給中央，盧秀燕改善空污束手無策，應該為自己騙票的行為向市民道歉。

環保局︰考慮降雨量差異 空品算有進步

環保局長吳志超回應，專業比較特定時期空品，須考慮同時期降雨量差異，去年1月下雨多達13天，累積雨量103.5mm，今年1月降雨僅4天，累積雨量13mm，這對空品的影響非常大，若和前年下雨2天、4 mm、23.8微克相比，今年1月空品算有進步。

他又說，今年1月份全國空氣品質也相對不佳，數據顯示台中空氣品質相較中南部縣市為佳，市府加強對台中火力發電廠的約束力道，中火今年1月多達5部機組停機，紀錄空前，也代表了反空污已收到初步成效。

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