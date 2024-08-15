怒轟柯文哲將政治商業化 黃智賢：人不要臉總有底線......但他們沒有！

民眾黨主席柯文哲總統大選期間假帳風波連環爆。（資料照）

2024/08/15 17:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選期間假帳風波連環爆，名嘴黃智賢今天（15日）細數柯文哲和民眾黨近來各種爭議與回應，直言柯文哲看到人民想的只是「你可以帶給我多少錢」，這就是他的政治商業化模型，「人不要臉，總有底線。柯文哲跟他的黨，沒有底線！」

黃智賢今下午在臉書發文表示，「柯文哲政治獻金案，在被搜索之後，最終的真相，暫時還沒有出來。可是柯文哲跟民眾黨，用再多的謊話跟表演都遮掩不了，兜不攏的數字呈現出來的惡臭。1000多萬的裝潢費、柯文哲授權費1300萬、電視廣告1000萬、場地費又是500萬又是幾百萬、衣服可以買到1100多萬、民調1000萬、正聲廣播500萬、短片1000萬、執行費1087萬、百貨禮券70萬、聲動2000多萬、素食便當96萬，族繁不及備載……」

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「支出的問題實在嘈點太多，只要上過班的人，都聽不懂這種謊話。有謊報、有多報、有誤報，金額還起碼有幾千萬。幾千萬喔！不是幾萬元，這就讓人覺得是在努力花、使勁花，有一種全力把錢洗出去的既視感。當然這只是觀感，真相要看檢調的努力偵查，檢調偵辦的速度，會不會趕不上人家串證滅證的速度？」

她接著說，「收入呢，號稱有18萬筆小額捐款的民眾黨，被抓包把立鼎公司的2萬4000元捐款，偷偷拆成1萬、1萬、4000三筆。這是在洗捐款者？製造小額捐款眾多的假象？還是在幫財團隱匿身分？政治獻金法規定，1萬元以下捐款可以匿名，那只要把500萬拆成500筆，就可以匿名，還可以假裝有500筆小額捐款，豈不妙哉？」

「僱用網軍帶風向，跟製造假點閱流量，假裝在網路受歡迎，是很多政客的標配。也許很多支出因此不能曝光，必須靠浮報別的支出，掩蓋這種支出，當然只能等檢調，看檢調有沒有辦法查出真相，Lin Bay好油就是活生生的例子。」

「目前幾乎可以確認的是，木可公關是柯家的人頭產業。柯文哲利用木可公關，把競總收到的政治獻金，千萬千萬元的洗到木可公關，變成私產。黃珊珊居然理所當然的，把木可辦柯文哲演唱會，說成是商業行為，就知道柯文哲的行為模式，是把政治上的公共財產，快速變現為個人私產。把政治商業化，這其實就是貪污，柯文哲居然以此為『政治創新』。」

「所以，要支持者直接去木可小店買小物，支持柯文哲選總統。而木可公關的員工，領的竟是競總的薪水；木可銷售的產品，竟是競總付所有成本。柯文哲還要開小草咖啡廳，還要開展各種營利模式，要把政治肌肉，全化為白花花的銀子。」

黃智賢直言，「眾人吃驚與柯文哲的敢與不擇手段，但這本來就是柯文哲人生長期的模式，總是要從公家刮下幾層皮來，圖利自己。從當台北市長開始，就利用台北市政府，養自己的網軍，各種宣傳費、公關費、城市舉辦活動的費用……目的不是為台北市，而是照顧自己。民眾黨先寄生在台北市政府，之後又寄生在立法院，他讓端木正去當年薪千萬的富邦金控獨董，端木正也要回捐給柯文哲的黨。」

「政治獻金還真是防君子不防小人，從柯文哲的政治獻金醜聞，應該就可以了解為什麼我對柯文哲這樣不信任。京華城跟北士科，柯文哲圖利財團幾百億，按照柯氏企業要求回捐的傳統，要多少錢？柯文哲看到人民，想到的，是你可以帶給我多少錢，這就是他的政治商業化模型，一切都是錢！」

她最後痛罵，「人不要臉，總有底線，但柯文哲跟他的黨沒有底線！還在幫柯文哲洗地的黃國昌們，真是一家人！請繼續下去，別停。」

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