選舉煉金術？ 他整理柯文哲假帳疑雲關係表 網驚呼︰白色蜘蛛網

針對民眾黨主席柯文哲涉政治獻金申報不實風波，臉書粉專「超譯肖婆」整理的事發時間線圖，引起網友瘋傳。（圖由「超譯肖婆」粉專授權使用）

2024/08/14 20:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉政治獻金申報不實風波，檢調今天（14日）大動作搜查，引發各界關注，臉書粉專「超譯肖婆」特地整理詳細且精美的事發時間線圖，引起網友瘋傳。

臉書粉專「超譯肖婆」今（14日）下午發文，秀出「柯文哲的選舉煉金術？」、一張他自製的柯文哲假帳疑雲時間線圖。根據「超譯肖婆」指出，這張圖有「柯學」、「李姓」、「誤植」等精華整理，並表示目前更新到「黃珊珊辭中央委員獲准」，讓他忍不住吐槽，「蛤！沒錯幹嘛辭職？？」。

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「超譯肖婆」更笑說，「本來還在期待大場面，怎麼又不告了呢？」（黃珊珊今天下午已到台北地檢署按鈴控告會計師端木正涉業務登載不實、使公務員登載不實罪嫌）、「現在主線跟支線副本已經多到來不及更新，一直改圖很累耶XD」。該文一出，網友立即瘋傳該圖，更紛紛表示，「白色蜘蛛網」、「根本捷運地圖」、「連連看太強大了」、「畫出這樣的圖是神吧」、「好強，為什麼要浪費才華」、「完勝NHK大河劇人物關係圖！」。

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