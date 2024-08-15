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    柯文哲台南造勢花掉475萬 郭國文秀綠營單據：我們只花18萬多

    民眾黨去年12月16日在台南市中西區尊王路封街舉辦選前台南首場造勢大會，被爆出場地費高達475萬元。（資料照，記者王姝琇攝）

    民眾黨去年12月16日在台南市中西區尊王路封街舉辦選前台南首場造勢大會，被爆出場地費高達475萬元。（資料照，記者王姝琇攝）

    2024/08/15 00:21

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統大選經費爭議連環爆，民眾黨去年12月16日在台南舉辦的造勢大會，近日被爆出1筆475萬元、名目為「場地費」的支出申報，引發譁然。民進黨立委、台南市黨部主委郭國文週三（14日）曝光綠營最近一次在台南舉辦活動的場地費，才花了18萬多，與白營的天價相差地遠，掀起網友熱議。

    去年12月16日，總統大選進入最後衝刺，民眾黨在台南中西區尊王路封街舉辦選前首場造勢大會，現場宣稱擠進上萬人。沒想到現在卻爆出，這場造勢大會有1筆475萬元、名目為「場地費」的支出申報，對象就是近日捲入柯文哲假帳疑雲受到關注的時樂公司，時樂趕緊發聲明更正是收取「活動執行費」。

    對此，郭國文14日在臉書發文質疑，「台南辦一場造勢要475萬？既然柯文哲不懂的公開透明，我先做給你看！這幾天民眾黨動作很多，一直撇清關係，但關鍵問題都回答不出來，所以我只好再提一個簡單的問題，那就是台南造勢為什麼會花到475萬？」

    郭國文曝光民進黨今年6月15日到台南東區關帝殿廣場舉辦「反濫權 護民主」宣講時的發票收據，「柯文哲去年12/16台南造勢，竟申報一場要475萬！這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題。以最近一次（綠營）台南市黨部舉辦『反擴權 護民主』座談會來說，這一場沒有動員，2000人，猜猜這樣場地費要花多少錢？18萬1100元！」

    「所以會花到475萬要不是作假帳，要不就是民眾黨怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去，會出現475萬這種數字，應該只有以上兩種『選哲』了。」

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