前瞻基礎建設3大成果 蔡英文：主權要辣、經濟更要辣

2019-04-24 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（24日）在臉書上發文，向民眾分享前瞻基礎建設的成果，同時表示：「我不說你不知道，我們正在為台灣拚出『辣經濟』。」她強調，經濟要「辣」，不能「炒短線」、不能忘記基礎建設、不能「把所有雞蛋放在同個籃子裡」，「不能只靠中國，更不能忘記公平分配」。

蔡英文指出前瞻基礎建設的3大成果，包括「完善數位建設」，其中電視劇《我們與惡的距離》就是最亮眼的成果之一，「我們重視數位文創的多元發展，完善寬頻網路基礎設施，也注重消除城鄉數位落差」。再來，是「友善育兒建設」，透過推動0至2歲幼兒托育公共化，打造3至6歲有善育兒空間，讓小朋友假日有地方去，減輕父母壓力。

至於最後一項，是「打造綠能建設」，Google在台灣採購綠電，證明台灣推動能源轉型、打造綠能建設的方向和國際潮流一致。此外，風電、光電產業也帶動周邊產業蓬勃發展，提供更多在地高新的優質機會。

「主權要辣，經濟更要辣。」蔡英文表示，自她上任以來多管齊下，5+2產業創新計畫改善經濟體質、強化出口動能；前瞻基礎建設計畫則帶動內需市場，打造更優質的生活環境，「今天分享的事，很重要！拜託大家一定要轉傳，給親戚朋友知道我們辣台派努力的成果！」

蔡英文臉書：

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