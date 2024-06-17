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嘉市博愛國小校長張英裕任期屆滿異動 港坪國小組長廖昭銘接任

嘉義市博愛國小新任校長將由廖昭銘接任。（嘉義市政府）

嘉義市博愛國小新任校長將由廖昭銘接任。（嘉義市政府）

2024/06/17 15:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今天辦理113學年度國中小學第一次校長遴選，其中嘉義市博愛國小校長張英裕因任期屆滿，經近3小時遴選，遴選結果由現任港坪國小出納組長廖昭銘獲遴選，8月1日接任博愛國小校長。

張英裕在博愛國小任2任校長將屆滿，張英裕說，垂楊國小校長任職8年、博愛國小校長任職8年，將卸下校長職務，因希望對嘉義市學校的課程規劃有所貢獻，職務異動，未來動向待市府教育處發布。

廖昭銘表示，會承續博愛國小優良校務基礎，以「在地出發」、「戶外教育」、「科技教育」、「雙語教育」等為核心課程，帶領博愛國小向永續出發，提升對永續教育的認識。

今校長遴選結果還包括玉山國中現任校長鄭振銘、南興國中校長柯博議順利連任。

鄭振銘表示，玉山國中的「玉見名山」校本課程近幾年成效卓越，在各項考評皆獲佳績，未來希望延續「玉見名山」校本課程，接軌現今AI浪潮，帶領學校有所突破。

柯博議表示，南興國中持續著重在市府十大旗艦計畫中的「教育新世代」，建置優化南興國中第二校區「探索體驗學校」，鼓勵學生透過戶外教育，多元的體驗並展能，透過彈性課程多元學習，強化閱讀素養與創新，達到「健康活力、探究思辨、合作關懷」的學校願景。

南興國中校長柯博議通過遴選順利連任。（嘉義市政府）

南興國中校長柯博議通過遴選順利連任。（嘉義市政府）

嘉義市玉山國中鄭振銘通過遴選順利連任。（嘉義市政府）

嘉義市玉山國中鄭振銘通過遴選順利連任。（嘉義市政府）

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