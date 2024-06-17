為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

急診醫慟喊「燃燒殆盡」 5大醫事團體籲正視醫護人力不足

急診醫師的工作量大、薪水較整形外科等科別低，因此人力相當吃緊；圖為情境照。（資料照）

急診醫師的工作量大、薪水較整形外科等科別低，因此人力相當吃緊；圖為情境照。（資料照）

2024/06/17 16:03

〔記者林志怡／台北報導〕醫療院所人力荒仍未解決，日前有急診醫通過社群平台悲喊第一線已經「燃燒殆盡」，台灣醫院協會等5大醫事團體共同發表聲明指出，醫療院所很難通過靈活的方式應對虧損，衍生出難以解決的人力困境，盼政府將健保總額支付制度從「支出上限制」轉為「支出目標制」，並保障健保點值之合理性。

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩日前在社群平台發文指出，急診醫師不只要輪夜班、更要同時照顧多位重症患者，薪水卻僅有4萬到5萬不等，遠比不上整形美容門診的7到8萬元，長期下來也造成了急重症的護理人力緊繃，一整天工作下來，已經讓第一線人員「燃燒殆盡」。

台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會、私立醫療協會、醫務管理學會等5大醫事團體發表共同聲明指出，醫療院所的特性與一般產業不同，收費受到主管機關管制，幾乎無法通過漲價、轉嫁等方式填補虧損，很難應對大環境的通貨膨脹、成本上漲情況。

共同聲明指出，醫療院所營運困難也造成醫療從業人員長期低薪出走、新藥延遲進入台灣市場，且醫學生也更不願意選擇急重難科，呼籲政府帶頭增加健康投資，儘速將健保總額支付制度從「支出上限制」轉為「支出目標制」，更能合理反應出當時社會人口結構及醫療科技發展的費用需求。

此外，共同聲明指出，政府應保障健保點值合理性，值短期目標應維持在至少0.95元，長期則要提高到1點1元，低於目標的部分則由政府公務預算補足，5大醫護團體也承諾，優先為醫事人員加薪，提高醫療機構韌性，才能盡快解決護理人力短缺的問題，同時兼顧民眾就醫的權益，避免醫療崩壞。

對於第一線急重症醫療人力困境，衛福部次長林靜儀表示，已著手調查各醫院護理流動狀況以釐清差異，但護理人力不單純是健保問題，與醫院調度配置、醫院收入統籌分配、分級醫療等制度也有關，她會與次長周志浩就各醫院薪資制度與人力資源分配等部分來討論 ，儘速協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
解決醫療人力荒 新北產官學合作培育醫事人才
2024/04/29 12:23

解決醫療人力荒 新北產官學合作培育醫事人才
嘉基爆離職潮 工會集結百人醫院前高喊加薪補人
2024/04/29 16:31

嘉基爆離職潮 工會集結百人醫院前高喊加薪補人

熱情港都！誠實徵文首辦、千人投稿參加
協助寫病歷 中榮與陽交大開發健康照護GPT
2024/04/18 17:23

協助寫病歷 中榮與陽交大開發健康照護GPT
補教老師稱「社運妹最好上」 林靜儀籲機構慎選合作對象
2024/05/25 13:43

補教老師稱「社運妹最好上」 林靜儀籲機構慎選合作對象

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播