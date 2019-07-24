CLAYWAY進駐駁二 施展回收廢材鍊金術

2019-07-24 14:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕淘汰的手機、跟不上速度的電腦，被人類換新丟棄後會變成什麼？「CLAYWAY銀黏土製造所」從回收廢棄電子材料中提煉出銀粉，再製成「銀黏土」，讓重生後的銀黏土成為主要的創作材料，透過銀黏土手作體驗，落實「永續經濟、循環設計」的創作理念。

CLAYWAY曾是高市文化局以文創人才回流計畫扶植的新興品牌，以銀黏土與乾燥花藝結合，2017年於駁二開設第一間短期實體店鋪，發揮銀黏土的高度可塑性，將台灣工藝文化融入生活創意；CLAYWAY不僅以環保製程獲得2018年德國紅點獎，更是台灣唯一一家、全球第三大金屬黏土生產商。

CLAYWAY共同創辦人陳惟農表示，生活中常見的手機、光碟等3C產品中的電路板、電阻及電容零件等都含有貴金屬，這些零件若無妥善回收處理，不僅對環境造成破壞，更降低貴金屬的使用價值。

每3000支手機可以回收產出1公斤的白銀，CLAYWAY將電子廢棄物經過特殊製程提煉出銀粉，並加入可食用膠合劑製成銀黏土，建構一套完整的循環經濟模式。執行總監王逸茹表示，銀黏土質地柔軟且可塑性高，簡易操作流程即可製作專屬的金工飾品，大幅降低進入金工創作的門檻，非常適合親子共同手作體驗，相較於傳統金屬加工，也降低了蝕刻、焊藥等汙染環境的化學品使用。

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