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上千民眾瘋搶金蜜芒果冰棒 原來有分LV款、平民款

民眾大排長龍索取免費的金蜜芒果冰棒，左圓框圖內是今天發送的「平民款」，右為「LV款」。（記者顏宏駿攝）

民眾大排長龍索取免費的金蜜芒果冰棒，左圓框圖內是今天發送的「平民款」，右為「LV款」。（記者顏宏駿攝）

2024/07/06 15:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣農業行銷促進協會和大城蕃薯生產合作社，今、明兩天在埔心鄉梧鳳公園舉辦「彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動」，現場準備3000支金蜜芒果冰棒，吸引上千位民眾瘋搶，但不少民眾不知道金蜜芒果冰棒有分2款，一款是每支60至80元的「LV款（全果肉）」，另一款每支25元的「平民級（果汁）」，現場發送的是「平民款」，但民眾說，雖然吃不到免費的LV金蜜芒果冰棒，但大熱天吃到「平民冰棒」更透心涼。

冰棒發送時間從11點開始，但有人從10點開始排隊，不到10點半隊伍就有百公尺長，大家都想一嚐LV冰棒的滋味，主辦單位趕緊提醒民眾，今天發送的是「平民款」，不是「LV款」，現場準備3000支，準備在今、明2天發完，固定發送時間是11點，歡迎民眾索取。

彰化縣農業行銷促進協會理事長李文男說，「LV款」是整顆金蜜芒果削成兩半，吃得到冰涼的果肉，這款冰棒在大都會區很受歡迎，而「平民款」則是用金蜜芒果汁做成的冰棒，以冰涼的金蜜芒果風味取勝，因為價格較親民，非常熱銷。

他說，今年金蜜芒果在芽枝分枝期因為氣溫高、雨量少，結果率減少7成，農民遭到很大的損失，他們希望透過這場行銷大會，結合金蜜芒果和番薯，讓民眾更容易買到優質的農產品。

這場公益行銷會獲「信賴台灣之友會」彰化分會理事長、國策顧問何黎星大力支持，他跟立委陳素月現場合力向農民買下5萬元的農產品，主辦單位也將所得捐作公益。

立委陳素月（左）與縣議員劉珊伶（右）幫農民行銷金蜜芒果和冰棒。（記者顏宏駿攝）

立委陳素月（左）與縣議員劉珊伶（右）幫農民行銷金蜜芒果和冰棒。（記者顏宏駿攝）

民眾拿到金蜜芒果冰棒，大喊讚啦。（記者顏宏駿攝）

民眾拿到金蜜芒果冰棒，大喊讚啦。（記者顏宏駿攝）

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